شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو رجيم آبس؟.. يساعدك فى التخلص من دهون البطن خلال 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف معظم الناس خلال رحلة إنقاص الوزن فى خفض دهون البطن، لكن هذا لا يمكن تحقيقه فقط من خلال ممارسة الرياضة، يلعب كل من نظامك الغذائي وروتين التمارين دورًا متساويًا معًا لخفض تلك الدهون، وقد تستغرق شهورًا لتشهد تلك التغييرات على جسمك، ولكن إذا كنت تنوي تحقيق هدفك بشكل أسرع، يمكنك تجربة رجيم "آبس" أو القيمة المطلقة.

كما يوحي الاسم، فإن حمية القيمة المطلقة أو آبس هي نمط أكل مصمم لمنحك منطقة بطن مسطحة في غضون ستة أسابيع، حيث وفقًا لمبتكر هذا النظام الغذائي دكتور دافيد زينكزينكو، يمكن أن تساعدك عضلات البطن القوية والمسطحة على العيش لفترة أطول والوقاية من الأمراض المزمنة والنوم بشكل أفضل ومنع آلام الظهر، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هو رجيم "آبس"؟

أثناء اتباع رجيم "آبس" يتعين عليك تناول الطعام ست مرات في اليوم، لكن يجب أن يتضمن اختيارك للطعام بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وأن تتبع أيضًا هذا الدايت لمدة 6 أيام في الأسبوع ويُسمح لك بيوم "فري" واحد أسبوعيًا.

بجانب ذلك، يتعين عليك اتباع برنامج تمارين مدته 20 دقيقة مصمم وفقًا لهذا النظام الغذائي، لمدة ثلاث مرات في الأسبوع.



ماذا تاكل فى رجيم ابس

ماذا يمكنك أن تأكل فى رجيم آبس؟

من السهل جدًا اتباع هذا النظام الغذائي لأنه لا يتعين عليك تقييد أي مجموعات غذائية رئيسية من نظامك الغذائي أو حساب السعرات الحرارية أو تقييد تناول الكربوهيدرات، أفضل جزء فيه هو أنه يُسمح لك بتناول الطعام بشكل متكرر.

تشجع خطة النظام الغذائي "آبس" على تناول المزيد من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية وبروتين مصل اللبن.

تعتبر العصائر أيضًا جزءًا أساسيًا من هذا النظام الغذائي ويمكن أن تكون بديلاً لوجبة أو وجبة خفيفة، وتشمل أيضًا الحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، والشاي الأخضر، والصودا الدايت باعتدال.

من المهم أيضًا تناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا وتجنب شرب الكحول.

خطة التمرين مع رجيم "آبس"

حتى خطة التمرين لم تكن صارمة مع هذا النظام، ولكنها أساسية، حيث يجب ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع لمدة لا تقل عن 20 دقيقة لكل جلسة تمرين.

يجب أن يتضمن روتين التمرين اليومى ثلاثة تدريبات وهم:

تدريب القوة

يوصى برفع الأثقال ثلاث مرات في الأسبوع، وفي كل جلسة، يتعين على الشخص أداء تمرين كامل للجسم والضغط على تمرين الساق.

تمارين البطن:

يجب أداء تمارين البطن مرتين في الأسبوع ويجب أن تشمل تمارين مثل تمارين البطن ورفع الركبة المثنية والجسر الجانبي.

تمارين القلب والأوعية الدموية:

يمكن أداء تمارين القلب في الأيام التي لا تمارس فيها تمارين القوة، وتشمل ركوب الدراجات أو الجري أو السباحة.

جدير بالذكر، أن هذا النظام الغذائي خُصص للرجال على وجه التحديد، حيث يعتبر دايت "آبس" صحيًا ومتوازنًا، فليس عليك اتباع نظام غذائي شديد وممارسة الرياضة لتحقيق الهدف.

مع ذلك، لا يوجد دليل علمي يمكن أن يثبت ما إذا كان هذا النظام الغذائي له فعالية مع كل الأشخاص من جميع الأحجام والأشكال.