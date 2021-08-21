شكرا لقرائتكم خبر عن ما نوع القناع الأفضل للأطفال للحماية من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحذر عدد كبير من الخبراء على مستوى العالم من مخاوف الموجة الثالثة من كورونا والتي وفقا لهم من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الأطفال حاليًا، لا يوجد لقاح متاح للأطفال وخط الدفاع الوحيد لهم هو قناع الوجه وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي.

لذا أصبح قناع الوجه جزءًا حيويًا من حياتنا منذ اندلاع كورونا ومع ذلك، لا يزال الكثير من الناس لا يملكون المعرفة لاختيار الشخص المثالي لأنفسهم.

توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وفاق لتقرير موقع " thehealthsite"، باستخدام قناع N95 أو ما يعادله للحماية الفعالة من فيروس كورونا، نظرًا لقدرته على توفير الحماية ضد الفيروس القاتل، تم حظر استخدام أقنعة القماش بدلاً من أجهزة التنفس N95 في الدول الأوروبية للسيطرة على انتشار الموجة الثانية لـ كورونا وأثبتت فعاليتها.

ما نوع الأقنعة التي يجب أن تشتريها لطفلك؟

قبل جائحة كورونا كانت أجهزة التنفس N95 قد تم تصنيعها للحماية في البناء والوظائف الصناعية الأخرى التي تعرض العمال للغبار والجزيئات الصغيرة، ونظرًا لأن هذه الوظائف لا تشمل أي أطفال، لم تكن هناك حاجة لتطوير واحدة للأطفال، الآن، السؤال الذي يطرح نفسه ما هو نوع القناع المناسب للأطفال للحماية من كورونا؟

ووفقا لخبراء صناعة قناع التنفس والكمامات الجراحية، فأن جهاز التنفس N95 يمكن أن يتناسب تمامًا مع بنية وجه الأطفال.

تم تسمية المنتج الأول باسم "قناع Keeo Pro Kids N95 "، والذي يمكن أن يوفر كفاءة ترشيح بنسبة 95٪ إلى 99٪ إلى جانب حماية من التسرب لضمان ملاءمة محكم للأنف والفم.