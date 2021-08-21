تحاليل دم تكشف عن وجود التهاب فى الجسم.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تحاليل الدم قد تكشف عن إصابتك بالتهابات في جسمك، فإذا كان لديك التهاب في جزء من جسمك، فغالبًا ما يتم إطلاق أنواع معينة من البروتين الإضافي من موقع الالتهاب وتدور في مجرى الدم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز تحاليل الدم التي تكشف عن وجود التهاب في الجسم، بحسب موقع "patient".

تحاليل دم تكشف عن وجود التهاب في الجسم

الالتهاب وبروتينات الدم

تُستخدم اختبارات معدل ترسيب كرات الدم الحمراء (ESR)، والبروتين التفاعلي C (CRP) ولزوجة البلازما (PV) بشكل شائع للكشف عن الزيادة في البروتين في الدم بهذه الطريقة يتم استخدامها كعلامات للالتهاب.

اختبار الدم ESR (معدل ترسيب كرات الدم الحمراء)

يتم أخذ عينة من الدم ووضعها في أنبوب يحتوي على مادة كيميائية لمنع الدم من التجلط يُترك الأنبوب للوقوف في وضع مستقيم تسقط خلايا الدم الحمراء (كريات الدم الحمراء) تدريجيًا في قاع الأنبوب (كترسبات) يتم ترك البلازما السائلة الصافية في الأعلى يقيس ESR المعدل الذي تنفصل به خلايا الدم الحمراء عن البلازما وتسقط في قاع أنبوب الاختبار. يتم قياس المعدل بالمليمترات في الساعة (مم / ساعة).

إذا كانت بعض البروتينات تغطي الخلايا الحمراء ، فسوف تلتصق ببعضها البعض وتتسبب في سقوط الخلايا الحمراء بسرعة أكبر لذلك ، يشير ارتفاع ESR إلى أن لديك بعض الالتهابات في مكان ما في الجسم.

تكون مستويات ESR أعلى بشكل عام عند الإناث. كما يزداد المستوى مع تقدم العمر.

فحص الدم CRP (بروتين سي التفاعلي)

مستوى بروتين سي التفاعلي يزيد عند الإصابة بأمراض معينة تسبب الالتهاب يقيس اختبار CRP مستوى بروتين معين، بينما يأخذ ESR في الاعتبار العديد من البروتينات.

لزوجة البلازما (PV)

يمكن أيضًا مراقبة الظروف التي يراقبها اختبار ESR بواسطة اختبار PV إنها علامة أخرى للالتهاب ومع ذلك، فإنه أكثر صعوبة ولا يستخدم على نطاق واسع مثل اختبار ESR.

ما هي القيم الطبيعية لـ ESR و CRP و PV؟

ESR: المعدل الطبيعي هو 0-22 ملم / ساعة للرجال و0-29 ملم / ساعة للنساء.

CRP: معظم الأشخاص الذين ليس لديهم أي مشكلة صحية أساسية لديهم مستوى CRP أقل من 3 مجم / لتر ودائمًا ما يكون أقل من 10 مجم / لتر.

PV: المعدل الطبيعي للبالغين هو 1.50-1.72 mPA.

الأمراض التي تؤثر على هذه التحاليل

تعد مستويات ESR و CRP و PV المرتفعة كلها علامات على الالتهاب.

ترتفع معدلات تحاليل ESR و CRP و PV في العديد من الأمراض الالتهابية - على سبيل المثال:

-عدوى معينة (عدوى بكتيرية بشكل رئيسي).

-الخراجات.

-التهاب المفصل الروماتويدي.

-العديد من الاضطرابات العضلية والنسيج الضام الأخرى - على سبيل المثال ، ألم العضلات الروماتيزمي أو التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة أو الذئبة الحمامية الجهازية.

-إصابة الأنسجة والحروق.

-بعض أنواع السرطان - على سبيل المثال ، المايلوما وسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين.

-مرض كرون.

-رفض زراعة الأعضاء.

-بعد العمليات.

تعمل بعض الحالات على خفض سرعة ESR - على سبيل المثال، فشل القلب ، وكثرة الحمر ، وفقر الدم المنجلي.

كما يتم خفضه أيضًا في الحالات التي يكون فيها جسمك منخفضًا في مستويات البروتين - على سبيل المثال ، في بعض أمراض الكبد أو الكلى.