شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق هتساعدك على انقاص السعرات الحرارية.. ابعد عن المشروبات السكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الناس إلى السعرات الحرارية من الأطعمة والمشروبات للحصول على الطاقة، ولكن هناك كمية من الدهون المخزنة في الجسم والتي لا يتم استهلاكها بشكل صحيح، هذا يسبب السمنة والمشاكل الصحية المتعلقة بها، ولكن نقص السعرات الحرارية الفقدان الوزن والحصول على اللياقة البدنية، لكن للأسف لا يدرك الكثير من الناس هذا المفهوم ويسيئون فهمه، فى خلال تقرير التالى نتحدث عن طرق النقص في السعرات الحرارية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

1. لا تتناول المشروبات السكرية

من الأفضل استبعاد المشروبات السكرية من نظامك الغذائي لتحقيق نسبة عالية في السعرات الحرارية، تشمل هذه المشروبات عصائر الفاكهة ومشروبات القهوة والصودا وما إلى ذلك، كما يجب ترك المشروبات الكحولية لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

2. الحد من الأطعمة عالية المعالجة

الأطعمة المصنعة غنية بالسعرات الحرارية، ومن المواد الغذائية المصنعة مثل الفواكة المجففة والسمن النباتى والكاتشب، يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف مثل البروتينات والخضروات والمكسرات والبقوليات، هذا سيمنعك من الإفراط في تناول الطعام ويعطي المزيد من المحتوى الغذائي لجسمك.

3. تناول وجبات مطبوخة في المنزل

تفضل تناول الطعام المطبوخ في المنزل بدلا من الخروج أو تناول الوجبات السريعة، وذلك لأن الطعام الذي يصنع في السوق مصنوع من مواد الكربوهيدراتية، كما تحتوي الوجبات المطبوخة في المنزل على سعرات حرارية أقل وبالتالي يمكن تناولها بكميات أكبر نسبيا، تناول المزيد من الفاكهة والخضروات لأنها تقلل من دهون الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض أيضا.