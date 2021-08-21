مبادرة "دراجتك صحتك" المصرية.. تعرف على الأسعار وخطوات التقديم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت وزارة الشباب والرياضة المصرية، الجمعة، المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك صحتك" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتيح الوزارة الشباب والرياضة 4 أنواع من الدراجات بسعر يقل عن الأسعار المطروحة في السوق المصرية بنسبة لا تقل عن 30%.

وتقدم المرحلة الثالثة 2000 دراجة جبلية، و600 دراجة هجين، 400 دراجة مخصصة للفتيات، 200 دراجة كهربائية.





أسعار الدراجات

يوجد تنوع كبير بين فئات الأسعار يتيح حرية الاختيار بما يناسب كل فرد، مع إضافة مبلغ 89 جنيهاً لشحن الدراجات الجبلي، الهجين، الفتيات إلى جميع محافظات الجمهورية، ومبلغ 250 جنيهاً عند شحن الدراجة الكهربائية، وجاءت الأسعار كما يلي:

• الدراجة الجبلية: 1909 جنيهاً

• دراجة الفتيات: 1978 جنيهاً

• الدراجة الهجينة: 2331 جنيهاً

• الدراجة الكهربائية: 12000 جنيهاً

وعمدت الوزارة إلى إضافة الدراجات الخاصة بالفتيات في الدفعة الثالثة من المبادرة نظراً لإقبال الفتيات والسيدات خلال المراحل السابقة.

كما شهدت تلك المرحلة أيضاً إضافة عدد من الدراجات الكهربائية التي تساعد الراكب على قطع مسافات كبيرة بالدراجة تصل إلى 50 كم بسرعة تصل إلى 30 كم/الساعة.





خطوات الحصول على الدراجة

يمكن لجميع المواطنين الحصول على ما يختارونه من الدراجات المتوفرة ضمن المبادرة من خلال "بوابة مصر للشباب والرياضة".

وذلك من خلال التسجيل عبر الضغط على موقع المبادرة على أن يتم الحصول على الدراجة وفق أسبقية الدفع، وتوفر الوزارة إمكانية شحن الدراجات لجميع محافظات الجمهورية.

ويتم اتباع الخطوات التالية لإتمام حجز الدراجة المطلوبة، بعد الدخول على رابط الحجز

• ملء خانات البيانات المطلوبة، وهي الاسم والرقم القومي والوظيفة والسن، البريد الإلكتروني.

• إدخال محافظة السكن، وتقديم معلومات عن التسليم والشحن.

• اختيار طريقة دفع قيمة الدراجة، ويتاح الدفع نقداً أو ببطاقة الائتمان أو عن التقسيط عبر بنك مصر.

• في حال اختيار الدفع النقدي، يمكن تنفيذ الدفع عن طريق خدمة "فوري".

• عند اختيار الدفع بالبطاقة الائتمانية، يتم إدخال بيانات بطاقتك الائتمانية وأخيراً الضغط على "تأكيد".