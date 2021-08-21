أزمة إنسانية أفغانية.. نزوح داخلي وهروب لعواصم الشتات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرك استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، نزوحًا جماعيًا للأفراد الذين ساعدوا القوات الغربية على مدار 20 عاما بالبلاد.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ما لا يقل عن 12 ألف شخص تم إجلاؤهم عبر مطار كابول منذ بدء عمليات الإجلاء الأحد الماضي.

ووفقا للصحيفة، كان هؤلاء مزيجا من موظفي الحكومات الأجنبية والعاملين في وكالات الإغاثة، بالإضافة إلى السكان الأفغان الذين عملوا مع الحكومات الغربية أو وكالاتها، أو الأفراد الذين يعتقد أنهم عرضة للخطر على نحو خاص بسبب طبيعة عملهم، مثل الصحفيين أو المترجمين أو نشطاء حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية الأفراد الذين تم إجلاؤهم من كابول، حوالي 7000 شخص نقلوا على متن طائرات تابعة للجيش الأمريكي، فيما أعلنت بريطانيا أنها أجلت حوالي 1200 شخص من البلاد حتى صباح الأربعاء الماضي، بينما قال وزير الدفاع الألماني بعد ظهر يوم الجمعة، إن بلاده نقلت حوالي 1700 شخص إلى بر الأمان.

وتوقفت معظم الطائرات العسكرية التي خرجت من كابول في العاصمة الأوزبكية، طشقند، أو الدوحة في قطر، أو إسلام أباد في باكستان، حيث تم توزيع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على رحلات منتظمة إلى الدولة المستقبلة.

كما سيجري إيواء بعض الأفغان، وغالبيتهم من المدنيين الذين عملوا مع البعثات الأمريكية أو الدولية في البلاد، مؤقتا في ألبانيا أو كوسوفو أو مقدونيا الشمالية حتى معالجة تأشيراتهم الأمريكية.

أما عن الدول التي أبدت استعدادها لاستقبال اللاجئين الأفغان، فتعهدت الولايات المتحدة بالترحيب بـ10000 شخص، بينما ستستقبل أستراليا 3000، فضلا عن طاجيكستان التي أبدت منذ شهر استعدادها لإيواء 100 ألف نازح من الدولة المجاورة لها.

في الوقت ذاته، تلوح أزمة لاجئين واسعة النطاق في الأفق، بعد سيطرة طالبان على السلطة.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نزح أكثر من 240 ألف أفغاني داخليًا منذ بدء الانسحاب الأمريكي في مايو/ أيار. فيما فر عشرات الآلاف من ولاياتهم الأصلية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال كريستوفر بويان، مسؤول الاتصالات في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصحيفة "واشنطن بوست": "إننا نشهد نزوحا على نطاق واسع، وأصبحت هناك الآن حالة طوارئ إنسانية".

وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك أكثر من نصف مليون مدني أفغاني نزحوا هذا العام، وكان هناك 126 ألف نازح جديد في البلاد بين 7 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب.