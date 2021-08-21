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الحمى عند الرضيع توجب استشارة الطبيب فوراً..لهذا السبب

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

طالبت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين باستشارة طبيب الأطفال فور ارتفاع درجة حرارة جسم الرضيع إلى 38 درجة مئوية، مشيرة إلى أن طريقة القياس الشرجية، أكثر طرق قياس الحرارة، فعالية.

 

وأوضحت الرابطة أن الحمى عند الرضع تشير إلى أمراض منها البسيط مثل عدوى المسالك البولية، وعدوى الجهاز الهضمي، والخطير مثل الالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا.

 

ويجب استشارة الطبيب إذا رفض الطفل تناول الطعام والشراب، أو إذا كان يعاني من قيء، وإسهال، وطفح جلدي، وتشنجات حرارية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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