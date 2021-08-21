خلال 24 ساعة.. 544 وفاة جديدة بكورونا في إيران

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، السبت، تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت لاري خلال مؤتمر صحفي عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران: "إنه تم تسجيل 24.179 إصابة جديدة، ووفاة 544 شخصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات كورونا في إيران 4.640.695، كما ارتفعت الوفيات إلى 101.354 حالة.