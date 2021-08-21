ما هي مدة فاعلية لقاحات كورونا ضد "دلتا"؟.. دراسة تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما تواصل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا انتشارها حول العالم، أظهرت دراسة أن الحماية الممنوحة من لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" تضعف في غضون 90 يوماً.

وكشفت دراسة بريطانية قيمت المتغير الفيروسي "دلتا" ومدة حماية لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" أن الحماية التي تمنحها جرعتان من اللقاح تقل مع الوقت، مع انخفاض يختلف حسب نوع المصل، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

"ما هي فعالية لقاحات كوفيد ضد متغير دلتا؟.. وما هي مدة الحماية التي توفرها دورة التطعيم ذات الجرعتين؟".. هذه بعض الأسئلة التي يود الكثيرون معرفة إجابتها، في أعقاب تقديم لعض الدول لجرعة ثالثة من اللقاحات.





ووجد التحليل، الذي أجراه باحثو جامعة أكسفورد البريطانية بالتعاون مع المكتب الإحصائي الوطني ONSووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية (DHSC) ، أن كلا المصلين يمنعا العدوى من متغير دلتا ولكن حمايتهما تتناقص بمرور الوقت.

ويختلف ذلك حسب اللقاح، إذ أظهرت جرعتان من "فايزر" فعالية أولية أكبر ضد العدوى الجديدة، ولكن انخفاض أسرع من جرعتين من "أسترازينيكا".وأظهر التحليل أن نسبة الحماية التي يوفرها لقاحي "فايزر وأسترازينيكا" تقل إلى 78% و61% على التوالي ضد العدوى خلال 3 أشهر.

كما أوضح الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أنه بعد 4 أو 5 أشهر ستكون فعالية هذين اللقاحين متشابهة، على الرغم من أن الشباب يظهرون حماية أكبر من كبار السن.





وأظهرت البيانات أن جرعتين من لقاح "فايزر" فعالتان بنسبة 92٪ في منع الأشخاص من تطوير حمولة فيروسية عالية -تركيز عالٍ للفيروس في عينات الاختبار- بعد 14 يوماً من الجرعة الثانية.



لكن فعالية اللقاح انخفضت إلى 90٪ و85٪ و78٪ بعد 30 و60 و90 يوماً على التوالي.

أما اللقاح الذي طورته "أكسفورد" وأنتجته "أسترازينيكا" فعال بنسبة 69٪ ضد الحمل الفيروسي العالي بعد 14 يومأً من الجرعة الثانية، وينخفض إلى 61٪ في غضون 90 يوماً.

وبشكل عام، كان الانخفاض في الفعالية أكثر وضوحاً بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 عاماً مقارنة بالأصغر سناً.