إكسير حياة جديد.. فوائد مذهلة في تناول الجوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت دراسة أمريكية جديدة بضرورة الحرص على تناول الجوز بسبب فوائده الهائلة للصحة.

واكتشفت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، وجود صلة بين تناول الجوز وطول العمر، وانخفاض مخاطر الوفاة بشكل عام بين كبار السن، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وقال الموقع، في تقرير نشره الجمعة، إنه وفقاً للباحثين في الدراسة فإن تناول خمس حصص أو أكثر من الجوز أسبوعياً يوفر أكبر زيادة في طول العمر، مشيراً إلى أن خبراء التغذية يعتبرون أن الحصة الواحدة من الجوز تتمثل في تناول أوقية منه.

وتابع: "وجدت الدراسة أن تناول خمس حصص أو أكثر أسبوعياً قد ارتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 14%، كما وجدت أيضاً انخفاض خطر الوفاة بنسبة 25% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 1.3 سنة مقارنة بالأشخاص الذين لا يأكلون الجوز مطلقاً".

ونقل الموقع عن كبير الباحثين في الدراسة، يانبينج لي، قوله: "أظهرت هذه الدراسة أن تناول بضع حبات فقط من الجوز أسبوعياً قد يساعد في إطالة العمر، وذلك خاصة بين أولئك الذين كانت جودة نظامهم الغذائي غير جيدة في البداية".

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "Nutrients" للتغذية، أن تناول حصتين إلى أربع حصص من الجوز أسبوعياً يساهم في تقليل خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 13%، وانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 24%، وزيادة عام واحد تقريباً إلى عمر الشخص، كما يقول مؤلفو الدراسة إن تناول نصف حصة فقط من الجوز يومياً يمكن أن يقلل من خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 12% وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 26%.

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام فريق البحث بتحليل بيانات أكثر من 67 ألف امرأة متوسط أعمارهن 63.6 سنة، وبيانات أكثر من 26 ألف رجلاً مسناً أيضاً.

وكان جميع المشاركين يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام في بداية الدراسة التي استمرت لمدة 20 عاماً، وقام الباحثون بفحص وجباتهم الغذائية كل أربع سنوات، ووجدوا أن تناول الجوز يساعد في إطالة العمر وتعزيز الصحة بشكل عام.