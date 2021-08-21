544 وفاة جديدة بكورونا في إيران خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، السبت، تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت لاري خلال مؤتمر صحفي عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران: "إنه تم تسجيل 24.179 إصابة جديدة، ووفاة 544 شخصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية".



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات كورونا في إيران 4.640.695، كما ارتفعت الوفيات إلى 101.354 حالة.

وأشارت لاري إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 3.902.808، مضيفة أن 7.626 من المصابين في حالة حرجة.

ومن المقرر أن تنتهي، الأحد، العطلة التي طبقتها السلطات الإيرانية لمدة أسبوع بهدف السيطرة على تفشي فيروس كورونا رافقها منع حركة سير المركبات بين المدن وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين.