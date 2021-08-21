زيادة ملحوظة بإصابات كورونا في فلسطين.. وبوادر موجة رابعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة سامر الأسعد، السبت: "هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات اليومية بكورونا في الضفة الغربية، وهذا ما تم توقعه منذ فترة بأن هناك بوادر لموجة رابعة".



وأضاف: "الموجة الرابعة من فيروس كورونا بدأت أولاً في الداخل الفلسطيني والدول المجاورة، ونلاحظ بوادر وصولها إلينا".

وأشار إلى أن كل المؤشرات الموجودة بارتفاع أعداد الإصابات وزيادة أعداد المرضى في المستشفيات تؤكد أن هناك تصاعداً في المنحنى الوبائي بفلسطين.

وكشف أن نسبة الإصابات في الضفة الغربية وصلت إلى 13% وفي قطاع غزة 24%، قائلاً: "هذه نسب كبيرة".

كما أشار إلى العودة لتسجيل وفيات وحالات خطرة في المستشفيات ومصابين في العناية المركزة، وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وشدد على أن التطعيم هو العامل المهم لكسر الانتشار الوبائي، وهو متوفر في كل مديريات الصحة بكافة المحافظات وبشكل كافي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، تسجيل حالتي وفاة و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1844 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أنّ إجمالي الإصابات في غزة بلغ 121498، بينها 4579 حالة نشطة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 1117.

كما تم تسجيل 55 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 115802.