أسعار الذهب اليوم السبت 21 أغسطس 2021 في اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تباينت أسعار الذهب في اليمن، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، مع تراجع أسعار الذهب عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 14368 ريالا ما يعادل (57.29 دولار).



وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق نحو 12573 ريالا حوالي (50.13 دولار).

سعر الذهب جرام 18 في اليمن

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 10,776 ريال نحو (42.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في اليمن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 8,382 ريال (33.42 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 7,184 ريال نحو (28.64 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، قفزت أسعار الذهب الجمعة إثر تراجع شهية المستثمرين المخاطرين وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تطورات فيروس كورونا.

وأدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليرتفع الآن نحو 0.4 % في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وأسوأ أسبوع منذ فبراير/ شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأوقية وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة % في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2% إلى 2339.92 دولار لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس/ آذار 2020، لينزل قرابة