شكرا لقرائتكم بعد استبعاده من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كأنه لا يطيق الابتعاد عن المدينة التي تشكلت فيها أسطورته الكروية، فقد عاد ليونيل ميسي، أمس الجمعة، إلى برشلونة بعد استبعاده من قائمة فريقه الجديد باريس سان جيرمان لمباراة بريست في الدوري الفرنسي.

وأظهر فيديو لحظة وصول ميسي إلى برشلونة برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة.

مادة اعلانية

بينما كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، السبب الذي دفع اللاعب الأرجنتيني للعودة إلى برشلونة، بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن "البرغوث" عاد إلى المدينة لقضاء عطلة قصيرة.

ولم يتواجد اسم ميسي في قائمة باريس سان جيرمان التي فازت أمس على بريست، بنتيجة 4-2 في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ولذلك منحه مدرب الفريق الباريسي، ماوريسيو بوكيتينو، حرية الحركة قبل العودة إلى التدريبات.

ومن المنتظر أن يعود إلى العاصمة الفرنسية، خلال يومين، وذلك للمران مع الفريق، استعدادا لخوض مواجهة ستاد ريمس يوم 29 أغسطس الجاري، والتي ستشهد ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان.

وكان ميسي رحل عن نادي برشلونة في الصيف الحالي، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني، ولم تنجح إدارة "البلوغرانا" في تجديده، بسبب "مشاكل هيكلية واقتصادية"، حسب ما أشار النادي في البيان الذي نشره للإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني.