شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: استرازينيكا تطرح علاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا فعال بنسبة 77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة استرازينيكا إن كوكتيلها من الأجسام المضادة لفيروس كورونا وجد أنه فعال بنسبة 77 ٪ في الوقاية من أعراض كورونا لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية في تجربة رئيسية، ووافقت المملكة المتحدة على عقار منافس كأول علاج للأجسام المضادة لهذا المرض.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" الأمريكية قالت الشركة في بيان إن نتائج الدراسة على العقار لم تجد أي شخص في التجربة ممن تلقى الكوكتيل مصابًا بفيروس كورونا الحاد أو توفي بسبب الفيروس.



استرازينيكا

كانت التجربة التي شملت 5197 مشاركًا، والتي بدأت في نوفمبر تبحث في ما إذا كان الدواء يمكن أن يمنع العدوى في المجموعات المعرضة للخطر مثل مرضى الزرع وأولئك الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

على صعيد أخر تستعد وزارة الصحة اليابانية لمنح موافقة خاصة على علاج لفيروس كورونا يتكون من خليط من المضادات الحيوية.

وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أن وزارة الصحة ستستعرض الدواء خلال جلسة لجنة فرعية متخصصة 19 يوليو الجاري وستمنح الإذن بطرح العلاج فور موافقة اللجنة عليه.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا تمت الموافقة على استخدام هذا العلاج، سيكون رابع علاج لفيروس كورونا يُسمح باستخدامه في اليابان بعد 3 علاجات أخرى هي الريمديسيفير والديكساميثازون وباريسيتينيب وجميعها مخصصة لعلاج الأعراض المتوسطة إلى الشديدة، وسيكون العلاج الجديد أول دواء يتم الموافقة عليه لعلاج الأعراض الخفيفة أو المتوسطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "ريجينيرون" الأمريكية طورت الدواء الجديد، وأثبتت التجارب السريرية أنه فعال في الحد من خطر الوفاة أو الاحتجاز في المستشفيات إثر الإصابة بالفيروس بنسبة 70%..