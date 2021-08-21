شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تايمز: FDA تمنح الموافقة الكاملة على لقاح فايزر هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية " FDA" للموافقة الكاملة على لقاح كورونا بجرعتين من شركة فايزر- بيونتيك يوم الأثنين القادم، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز The New York Times.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء أن الهدف الجديد لها هو جدول زمني أسرع من المتوقع لترخيص لقاح فايزر، وكانت إدارة الغذاء والدواء قد حددت سابقًا موعدًا نهائيًا غير رسمي للموافقة عليه بحلول عيد العمال فى الولايات المتحدة والموافق 6 سبتمبر القادم.

وبحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي فمن المتوقع أن توفر الموافقة ثقة أكبر في اللقاح، مما يسمح بعدد كبير من تفويضات التطعيم المتوقعة بين المنظمات العامة والخاصة التي كانت تنتظر التفويض الكامل قبل الإعلان عن المتطلبات القوية.

وكانت FDA قد سمحت باستخدام لقاح فايزر إلى جانب لقاح موديرنا وجونسون للاستخدام في حالات الطوارئ في أواخر العام الماضي.

خبراء الصحة أيضًا حريصون على لقاح معتمد من إدارة الغذاء والدواء، على أمل أن يقنع بعض الأمريكيين المتشككين الذين كانوا ينتظرون الحصول على حقنة مصرح بها بالكامل للتطعيم.



فايزر

ستأتي هذه الخطوة بعد أسبوع واحد من تحديث إدارة الغذاء والدواء موافقاتها على لقاح كل من شركتى فايزر وموديرنا للسماح بجرعات ثالثة لبعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وكان المنظمون فى إدارة الغذاء والدواء أمس الجمعة لا يزال لديهم قدر "كبير" من الأعمال الورقية ويتطلبون استكمال المفاوضات مع الشركة قبل الانتهاء من عملية الموافقة النهائية، وفقًا لصحيفة التايمز.

جدير بالذكر أن لقاح "فايزر" هو نوعًا جديدًا من اللقاحات مصنوعة من جزيئات الحمض النووي الريبي (mRNAs)، وهي أجزاء صغيرة من مادة وراثية تجعل خلايا الإنسان تنتج أجزاء صغيرة من البروتين الشوكي لفيروس كورونا، بحيث يصبح لدى الشخص مناعة ضد الفيروس الحقيقى عندما يهاجم الجسم.