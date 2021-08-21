شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقوى مناعة طفلك لمواجهة متغيرات كورونا فى7 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزيز مناعة طفلك يعد ضروريا جدا فى ظل تفشى متغيرات فيروس كورونا التى قد تستهدف الأطفال مقارنة بالنسخة القديمة للفيروس، لذا لابد من الحفاظ على مستويات مناعة أطفالك، فى ظل استمرار الجائحة.

وكشف تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، الذى نشر فى شبكة CNN، أن هناك عدة خطوات لابد من اتباعها لتعزيز مناعة طفلك، وهي:

1. الاهتمام بالنظافة الشخصية، لابد من حماية طفلك من العوامل المعدية للفيروس، لذا لابد من التنبيه عليه بضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بارتداء القناع والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار.

2. اتباع جداول التطعيمات، لأن الأطفال لا يمكن تطعيمهم حاليًا ضد فيروس كورونا، لذا لابد من اتباع جداول التطعيمات الأخرى مثل تطعيمات شلل الأطفال والأنفلونزا.

3.الالتزام بنظام غذائي صحى، يلعب الطعام دورا فى تعزيز وظيفة المناعة، لذا لابد من إدراج حصص الفاكهة والخضراوات إلى وجباتهم، للحصول على فيتامينات الزنك و B و C و A هي عدد قليل من المغذيات الدقيقة الأخرى التي تساعد الخلايا المناعية على مكافحة العدوى. وتشمل الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار واللحوم الحمراء والدواجن والمكسرات والمأكولات البحرية، بينما يتم الحصول عل فيتامين سى من خلال الفواكه الحمضية والبروكلي والفراولة والطماطم.

4. تعزيز صحة القناة الهضمية لأن الميكروبيوم الموجود في الجهاز الهضمي يساعد في تنظيم كيفية عمل جهاز المناعة لدينا، لذا لابد من تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك التي تدعم الميكروبيوم، و تشمل الزبادي ومخلل الملفوف والخبز المخمر.

5. النوم، لابد من مساعدة أطفالك في الحفاظ على روتين نوم صحي لدعم وظيفة المناعة، وحمايتهم من الأمراض والعدوى.

6. تجنب التوتر والقلق نظرًا لأن الأبحاث أظهرت أن الإجهاد المزمن هو عامل اكتئاب لجهاز المناعة، فإن مراقبة الصحة العقلية لطفلك من خلال قضاء وقت ممتع، أمر هام أيضًا لدعم المناعة.

7.ممارسة الرياضة، النشاط البدني يسهم فى إطلاق مواد كيميائية تعزز المزاج وخفض الشعور بالإجهاد، الذى يمكن أن يدعم قوة المناعة.