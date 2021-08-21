خفض الكوليسترول بشكل طبيعي : 7 أشياء يمكنك القيام بها كل يوم

بيروت - نادين محمد -

يلعب الكوليسترول دوراً حيوياً في قدرتك على بناء الخلايا السليمة، ويمكن أن يعرضك الكوليسترول الضار إلى خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب، ومشكلات الأوعية الدموية وغير ذلك.

إليك 7 أشياء يمكنك القيام بها لخفض الكوليسترول بدون دواء، بما في ذلك الأطعمة التي تخفض الكوليسترول

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1. اقرأ ملصقات التغذية لتجنب الدهون المتحولة

ربما تكون قد سمعت هذه النصيحة مراراً وتكراراً لأنها من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في التحكم في نظامك الغذائي، وارتفاع الكوليسترول فى الدم فقط اقرأ ملصقات التغذية وما تحتويه من دهون إذا كنت تريد حقاً خفض نسبة الكوليسترول لديك، فاقرأ الملصقات وحاول تجنب الدهون المتحولة.

2. اختر اللحوم التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون

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تحتوي العديد من اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار LDL. للحصول على بدائل صحية، اختر أنواع اللحوم والدجاج منزوعة الجلد وتجنب اللحوم المصنعة يمكنك أيضاً محاولة إضافة المزيد من الأسماك إلى نظامك الغذائي.

3. احصل على المزيد من الألياف القابلة للذوبان

تساعد الألياف في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تشمل الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ما يلي:

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الشوفان

الشعير

الكينوا

الخبز والحبوب الكاملة

حبوب الكلى

العدس

الحمص

أدخل المزيد من هذه الأنواع من الأطعمة في نظامك الغذائي وجرب دقيق الشوفان والخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة على الإفطار، أو العدس بالكاري على الغداء، أو الفلفل الحار.

4.تناول وجبات خفيفة

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لزيادة الدهون والألياف غير المشبعة، تناول وجبة خفيفة من الأفوكادو أو الفراولة أو البازلاء أو الجوز.

لا حرج في تناول وجبة خفيفة بين الوجبات لزيادة طاقتك، يمكنك تناول رقائق البطاطس أو الفشار المطبوخ في الميكروويف أو البسكويت أو المعجنات أو البسكويت، فهي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والمشبعة.

5. قم بإعداد الطعام بشكل مختلف

لا يتعلق الأمر بما تأكله فحسب، بل كيف تأكله، يمكنك أيضاً اختيار طرق صحية لصنع طعامك لخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي.

6. استبدال الزيوت الصحية بدلاً من الزبدة والسمن

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في كثير من الأحيان، يكون من السهل استبدال الدهون الصحية بالصلبة. جرب استخدام زيت الزيتون أو زيت دوار الشمس أو زيت بذور العنب بدلاً من الدهون الصلبة فهي من أفضل الدهون الصحية.