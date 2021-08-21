"صحة" تفتتح 3 مراكز جديدة لخدمات كوفيد19 من المركبة بالظفرة

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" 3 مراكز جديدة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في كل من السلع وليوا ودلما في منطقة الظفرة.



وتتكون المراكز الجديدة من مساريين لإجراء مسحة الأنف وفحص الليزر بطاقة استيعابية تصل إلى 500 مسحة أنف و100 فحص ليزر يومياً وتستقبل المراكز المراجعين طيلة أيام الأسبوع من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

وتم إنشاء المراكز الجديدة باستخدام حاويات الشحن التي تمتاز بالمتانة والمرونة ومقاومتها للحرارة والبرودة العالية بالإضافة لكونها سهلة النقل وإعادة الاستخدام والصيانة.

وبذلك يصل إجمالي مراكز "صحة" لخدمات كوفيد-19 من المركبة إلى 24 مركزاً في أنحاء الدولة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 140 ألف مسحة أنف أسبوعياً.

ويمكن للراغبين في إجراء الفحص أو أخذ التطعيم حجز موعد عن طريق التطبيق الذكي لشركة "صحة".