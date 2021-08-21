بعد إصابة شريف مدكور.. نصائح للحماية من التهاب الكبد الوبائي A

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "بقالى 18 يوم نايم فى السرير بس الحمد لله في تحسن"، بهذا المنشور كشف الإعلامي شريف مدكور تطورات صحته بعد إصابته بالتهاب الكبد الوبائي A

وبمنشور سابق على "أنستقرام" في 4 أغسطس/ آب الجاري كتب شريف مدكور: "فيروس A (الصفراء) صعب جدا خلوا بالكم من أي أكل ملوث".

وبعد إصابة الإعلامي شريف مدكور بالتهاب الكبد الوبائي A، نستعرض في التقرير التالي أسباب الإصابة بالفيروس وطرق الوقاية منه، وفقاً لموقع " medlineplus" الطبي الأمريكي.





أسباب الإصابة

التهاب الكبد الوبائي A هو التهاب يصيب الكبد ويسببه فيروس التهاب الكبد A، وتنتقل العدوى بالفيروس عند تناول شخص غير مصاب بالعدوى (وغير مطعم) أطعمة أو مياهاً ملوثة ببراز شخص مصاب بالعدوى بالمرض.

كما يمكن الإصابة بالمرض عن طريق تناول الفاكهة أو الخضروات أو غيرها من الأطعمة التي يحضرها شخص مصاب بالفيروس، أو أكل المحار النيئ المأخوذ من الماء حيث يعيش الفيروس، أو ابتلاع الثلج الملوث، أو لمس الفم بعد لمس جسم ملوث.

أعراض المرض

تتراوح عادةً فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي A بين 14 و28 يوماً، وتتراوح شدة أعراض الإصابة به بين خفيفة وشديدة ويمكن أن تشمل الحمى، والتوعك، وفقدان الشهية، والإسهال والغثيان، واضطرابات البطن، والبول الداكن اللون، واليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).

طرق الحماية من الإصابة بالفيروس





هناك مجموعة من النصائح والخطوات التي يمكن بها منع الإصابة بالفيروس أو نشره وهي:

- غسل اليدين جيدا وباستمرار ولعدة مرات يومياً وخاصة بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات وقبل تحضير الطعام أو تناوله.

- تجنب تناول الطعام والماء غير النظيفين والمجهولين.

- تجنب تناول المحار النيئ.

- تجنب شراء الطعام من الباعة الجائلين.





- يجب أن يكون الطعام المسخن ساخناً بالفعل عند لمسه وأن يؤكل على الفور.

- ضرورة أخذ اللقاحات المتوفرة للحماية من عدوى التهاب الكبد الوبائي A، ويوصى بالتطعيم ضد الفيروس لجميع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على عام واحد.

- ولمنع انتشار الفيروس داخل المنزل، يجب غسل اليدين بعد ملامسة دم الشخص المصاب أو برازه أو أي سوائل جسدية أخرى.

تدابير الحماية عند السفر





في حالة السفر إلى أماكن في العالم ينتشر فيها فيروس التهاب الكبد A، فيجب اتباع بعض الخطوات لمنع العدوى وهي:

- تقشير وغسل جميع الفاكهة والخضروات الطازجة بنفسك.

- عدم تناول اللحوم والأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً.

- شرب المياه المعبأة في زجاجات واستخدامها أيضاً عند غسل الأسنان بالفرشاة.

- تجنب جميع المشروبات مجهولة النقاء، سواء كانت بثلج أو دونه.

- في حالة عدم توافر الماء المعبأ في زجاجات، فإن الماء المغلي هو أفضل طريقة للقضاء على التهاب الكبد الوبائي A.