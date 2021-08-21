شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستويات السكر من طبق الفاكهة.. بلاش تكتر فى المانجا والعنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاكهة مصدر غنى بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، حيث تحتوي على سكر طبيعي غير ضار بالجسم، الأمر الذى يعد هاما لمرضى السكرى الذي يجب عليهم حساب السكريات التى يتم تناولها للحفاظ على مستويات عمل الأنسولين داخل جسمك.

وطبقا لتقرير نشر فى إكسبريس، حدد قائمة بالفواكه التي تحتوي على الحد الأقصى من السكر وبالتالي يجب تناولها باعتدال من قبل مرضى السكر ومنها:

المانجو تحتوي على 45 جرامًا من السكر لكل فاكهة متوسطة الحجم، لذا عليك تناولها بحذر خوفا من حدوث ارتفاع فى نسبة السكر في الدم.





2.العنبيحتوي كوب العنب على حوالي 23 جرامًا من السكر، لذا حاول تجنب الإفراط بها.





3.الكريزيحتوي كوب واحد من الكريز على حوالي 18 جرامًا من السكر ، ولا يمكنك بسهولة معرفة الكمية التي تناولتها، لذا عليك الحرص عند تناولها.





4.الكمثرى تحتوي حبة الكمثرى متوسطة الحجم على حوالي 17 جرامًا من السكر، يمكنك تناولها لكن بحذر 5.البطيخ البطيخ مليء بالماء ويحتوي على معادن خاصة تسمى الإلكتروليتات وهذا هو بالضبط ما يحتاجه جسمك لإعادة شحن طاقتك، لكن يمكنك تناول شريحتين يوميًا.





5.الموزيعتبر الموز من مصادر الطاقة، حيث تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 14 جرامًا من السكر، ويمكن تناولها فى الصباح.





وحدد التقرير أيضا الفاكهة منخفضة السكريات التى يمكن لمرضى السكري تناولها بأمان مثل: 1.الأفوكادوحبة أفوكادو كاملة تحتوي فقط على 1.33 جرام من السكر، ويمكنك تناوله بأمان.





2.الجوافةحبة جوافة متوسطة الحجم تحتوي على 5 جرامات من السكر و 3 جرامات من الألياف، بجانب فوائدها الصحية. 3.الشمامقطعة واحدة من الشمام تحتوي على 5 جرامات فقط من السكر و 23 سعرة حرارية فقط، لذا يمكنك تناوله بأمان. 4.الباباياقطعة واحدة من البابايا تحتوي على حوالي 6 جرامات من السكر، لذا يكون آمن لمرضى السكري.