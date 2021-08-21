شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لاستعادة صحتك والوقاية من المضاعفات بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدوى كورونا تترك الشخص ضعيفًا ومرهقًا، ويمكن أن يستمر هذا الضعف لفترة طويلة في حالات قليلة، مما يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، وهناك ثلاثة أسباب رئيسية للإرهاق بعد التعافى من فيروس كورونا، وهى: نقص التغذية والحمل الفيروسي والضغط على الجسم.

لمكافحة ذلك عليك الاعتناء بنظامك الغذائى ومنح جسمك الرعاية الكافية، وهناك بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعدك بها التغذية الجيدة على التعافي بشكل أفضل من عدوى كورونا، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

السعرات الحرارية

يعد تناول الأطعمة الغنية بالطاقة أمرًا مهمًا لأنها تساعدك على استعادة الطاقة والاستمرار في العمل، ولعل الكربوهيدرات هي وقود جسمك، لذا تأكد من تضمين الأطعمة مثل البطاطا الحلوة والحبوب الكاملة والعدس والدهون الجيدة الأخرى في نظامك الغذائي اليومي، فالكربوهيدرات ليست عدوك، فقط تأكد من اختيار الكربوهيدرات المعقدة أكثر من البسيطة.



البروتين

البروتين

البروتينات هي اللبنات الأساسية لأجسامنا، عند محاربة مرض ما يحدث الكثير من الهزال العضلي، لذلك من المهم الاهتمام بتناول البروتين لتحفيز العضلات بعد التعافى من عدوى كورونا، تأكد من تضمين 1.5 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن جسمك لتحقيق الفائدة منه، مثل العدس والبقوليات والحبوب الكاملة والبيض والأسماك والدجاج.



احماض اوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تساعد في تقليل الالتهابات خاصة أن الجسم يتعرض لالتهاب شديد بعد الإصابة بعدوى كورونا، وتشمل الأطعمة الغنية بأوميجا 3 بذور الشيا والجوز وبذور الكتان والماكريل وزيت فول الصويا والسلمون وغيرها، كما يمكنك أيضًا تناول مكملات أوميجا 3 لمدة شهرين بعد التعافي من كورونا.



صحة الامعاء

حافظ على صحة أمعائك

إذا انتقلت العدوى إلى أمعائك، فإنها تغير الميكروبيوم، وهذا هو السبب في أن معظم الناس يواجهون مشاكل مثل عسر الهضم والإسهال أثناء الإصابة بكورونا، للعناية بصحتك، قم بتضمين البروبيوتيك والبريبايوتكس في نظامك الغذائي، حيث إن بعض المصادر الشائعة للبروبيوتيك هي اللبن وجذر الشمندر والجزر ومخلل الملفوف وغيرها.

بينما تشمل بعض مصادر البريبايوتكس الشائعة هي التفاح والثوم والبصل والسلطات والحبوب وما إلى ذلك.



فيتامين د

فيتامين د

يتوفر فيتامين (د) المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس، وهو مطلوب للحفاظ على صحة العظام والمناعة وفقدان الوزن وتساقط الشعر والحفاظ على الهرمونات في المسار الصحيح.

تشمل بعض المصادر الشائعة لفيتامين (د) أشعة الشمس والفطر والحبوب المدعمة وعصير البرتقال والحليب والزبادي والسلمون وزيت كبد سمك والتونة وصفار البيض.



شرب الكثير من الماء

إنه أمر بالغ الأهمية عندما تتعافى من مرض كورونا، حيث يساعد الماء الجسم على توزيع أفضل للعناصر الغذائية ويزيل السموم من خلال التعرق والبول.

النوم جيدًا

من المهم أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة والنوم جيدًا من 7-8 ساعات فى كل ليلة للشفاء سريعًا من عدوى كورونا.