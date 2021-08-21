“الجرعة الثالثة” من لقاح فايزر فعالة بنسبة 86٪ ضد متحور دلتا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تتواصل الأبحاث والدراسات حول فاعلية الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في ظل تفشي متحور دلتا في غالبية دول العالم.

وأظهرت دراسة إسرائيلية أن “لقاح فايزر أثبت فعاليته بنسبة 86 بالمائة، في الوقاية من العدوى، بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر بعد تلقي جرعة ثالثة”.

واستندت البيانات إلى دراسة أجراها مركز “مكابي” للخدمات الصحية، على الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح فايزر، منذ حوالى سبعة أيام على الأقل، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

وقالت الدكتورة عنات إيكا زوهار، التي قادت الدراسة: “لقد أثبت اللقاح مجددا فعاليته، وهذه المرة ضد متغير دلتا”، معتبرة أن “الجرعة الثلاثية هي الحل للحد من تفشي مرض كوفيد – 19”.

وقارنت الدراسة 149144 شخصا تلقوا ثلاث جرعات من لقاح فايزر مع 675630 عضوا تلقوا جرعتين فقط من اللقاح في يناير أو فبراير الماضي، علما أنه تمت مطابقة المجموعتين حسب العمر، الجنس، والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

من بين 149144، تم رصد 37 شخصا فقط على أنهم إيجابيون لفيروس كورونا، مقارنة بـ 1064 من المجموعة ذات الجرعتين.

وحثت زوهار كل “شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر ممن لم يتلقوا بعد جرعة اللقاح الثالثة على القيام بذلك، وذلك من أجل حماية أنفسهم وأسرهم”.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد كشفت في يونيو الماضي، أن متحور “دلتا” من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن، ويتجه عدد الإصابات في كل من أوروبا والولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير، في الأسابيع الماضي.