رجيم سريع لإنقاص الوزن 3 كيلو في 10 ايام 

بيروت - نادين محمد - من الممكن تطبيق برنامج رجيم سريع لإنقاص الوزن الزائد في مدة قصيرة. ولهذا ابتكرت مدربة النحافة مايا بودلير طريقة رجيم شوربة الثوم الذي يمكن تطبيقه في 10 ايام فقط. وفي هذه الحالة يجب تقسيم المدة الى قسمين. في اليومين الاولين يجب تناول هذا النوع من الحساء فقط. اما في الايام الثمانية الاولى فمن المهم تطبيق نظام غذائي خاص. اذاً هذه طريقة رجيم سريع لتخسيس الوزن الزائد.

رجيم شوربة الثوم السريع



من اجل تطبيق رجيم سريع لإنقاص الوزن الزائد عن طريق تناول شوربة الثوم، يجب الحرص على تنفيذ هذا البرنامج.

في اليومين الاولين

- يجب تناول شوربة او مرق الثوم خلال النهار حتى تصل الكمية الى ليترين تقريباً. فهذا يساعد، بحسب مايا بودلير، على تخليص الجسم من السموم وعلى تخفيف مستوى الكرش.

- يجب تناول الشوربة في مواعيد الوجبات اليومية وتلك الخفيفة.

المقادير

حبتان بصل مفرومتان

4 الى 6 حبات ثوم مفرومة

بضعة اوراق من البصل الاخضر مقطعة بشكل طولي

القليل من الخل الابيض

4 حبات من كبش القرنفل

ورقتا غار

ملعقة وسط من حبوب الفلفل الاسود

الطريقة

1 تخلط كل المكونات وتوضع مع الماء على النار حتى درجة الغليان.

2 يترك الخليط بعد هذا على نار هادئة لمدة ساعتين او الى ان تنضج الخضار.

3 يتم اخيراً طحن الشوربة وتترك لتبرد قبل ان يتم تناولها، علماً انه يمكن حفظها لمدة 5 ايام في الثلاجة في وعاء مغطى.

حمية الـ8 ايام



من اجل متابعة تطبيق رجيم سريع لإنقاص الوزن، يجب اتباع حمية لمدة 8 ايام.

الفطور لكل الايام. كوب من حبوب الفطور مع الحليب والفواكه او مخفوق فواكه يحتوي على الموز واللبن الزبادي والفواكه الحمراء.

وجبة خفيفة لكل الايام. 4 الى 5 حبات لوز، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

اليوم الاول

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المطهو على البخار، حبة بطاطا مشوية متوسطة الحجم.

العشاء. شوربة طماطم مع الحبق.

اليوم الثاني

الغداء. سلطة كينوا مع الفول، الطماطم، حبوب الرمان واغصان السبانخ المسلوقة.

العشاء. طبق من السبانخ المطهوة مع الطماطم الكرزية.

اليوم الثالث

الغداء. طبق من المعكرونة المطهوة من دون لحم مع الفطر.

العشاء. طبق شوربة خفيفة او سلطة مشكلة.



اليوم الرابع

الغداء. طبق من الجزر مع القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون والنعناع، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

العشاء. طبق من شوربة الخضار، قطعتان صغيرتان من الخبز الكامل، حبة اجاص.



اليوم الخامس

الغداء. نصف حبة افوكادو، طبق متوسط الحجم من الكوسى المشوي، قطعة متوسطة الحجم من الحبش المشوي من دون دهون.

العشاء. طبق من شوربة الكوسى مع البقدونس، بيضة مسلوقة من دون ملح.

اليوم السادس

الغداء. طبق من سلطة الشمر مع القليل من عصير الليمون، بيضتان مسلوقتان من دون ملح مع الفطر المشوي.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي، طبق من السلطة.

اليوم السابع.

الغداء. طبق من الارضي شوكي المسلوقة، طبق صغير من بوريه البطاطا من دون ملح مع القليل من زيت الزيتون، سلطة مشكلة.

العشاء. شوربة شمندر قليلة الدسم، حبة فاكهة.

اليوم الثامن

الغداء. 4 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار مع القليل من الملح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي من دون دسم ومن دون تحلية.

العشاء. طبق متوسط الحجم من الشوربة الخالية من الدسم، حبة تفاح او شريحة بطيخ. وهكذا يمكن الاستفادة من رجيم سريع لإنقاص الوزن 3 كيلوغرامات او اكثر في 10 ايام فقط.



اقرئي أيضاً: