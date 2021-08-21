هل الحمية منخفضة السعرات الحرارية تساعد في إنقاص الوزن؟ 

بيروت - نادين محمد -

يمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أو نظام غذائي عام لفقدان الوزن على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة في وقت قصير، ولكنه ليس خيارًا مستدامًا. من الأفضل دائمًا أن تكوني بطيئة في فقدان الوزن لصمان عدم عودة الدهون مرة اخرى بسهولة.



ينصح أخصائيو التغذية المتمرسون بإنقاص الوزن بحوالي 500 جرام أسبوعيًا لمنع أي نقص غذائي وضمان التحكم في الوزن بنجاح على المدى الطويل دون التسبب في أي خمول.

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أثناء التخطيط لنظام غذائي لفقدان الوزن ، يجب أن يكون الهدف هو توفير التغذية المثلى والحد من الشعور بالجوع وتعزيز الشبع.

الكربوهيدرات المناسبة لـ فقدان الوزن

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الكربوهيدرات هي واحدة من المغذيات الأساسية ، التي تغذي وظائف الجسم وهي المصدر الأساسي لطاقتك. يقترح العديد من خبراء التغذية أن الكربوهيدرات يجب أن تشكل 40-45٪ من إجمالي السعرات الحرارية التي تستهلكها في اليوم. تعتبر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف وفيتامينات ب المعقدة. يمكن أن يتسبب التخلص من الكربوهيدرات لفقدان الوزن بسرعة في حدوث آثار جانبية كبيرة مثل عدم انتظام الأمعاء ونقص الفيتامينات.



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البروتين هو لبنة بناء الجسم ويساعد في إصلاح تآكل الأنسجة. يوصي خبراء التغذية بتناول نظام غذائي غني بالبروتين لفقدان الوزن بشكل صحي حيث أن له تأثير يساعد على تسريع حرق السعرات الحرارية والحد الجوع. لذلك يجب أن يأتي ما لا يقل عن 20-25٪ من السعرات الحرارية اليومية من البروتينات.



تعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية إضافة لا غنى عنها في خطة نظامك الغذائي لفقدان الوزن ويجب أن تساهم بنسبة تصل إلى 30٪ من استهلاك السعرات الحرارية يوميًا. قومي بتضمين الأطعمة الغنية بـ الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و حمض ألفا لينولينيك في النظام الغذائي لأنها تساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل أ ، د ، ه ،ك .

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يمكن أن يؤدي التوقف عن تناول أي مجموعة غذائية أو تقليلها بشكل حاد دون استشارة اختصاصي تغذية خبير إلى نقص حاد في المغذيات ، ويؤثر سلبًا على معدل الأيض الأساسي ويبطئ أو يوقف فقدان الوزن.



