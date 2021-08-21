6 حيل مذهلة للحفاظ على صحة الكبد وحمايته من التليف

بيروت - نادين محمد -

يعاني الكثيرون من اليرقان بسبب خلل وظائف الكبد إليك 6 طرق للمساعدة في التعافي من اليرقان ودعم صحة الكبد.

وفقاً لموقع «powerofpositivity» يُعد اليرقان حالة يتراكم فيها الكثير من البيليروبين في الدم. ويُعد البيليروبين مادة ذات لون أصفر برتقالي، وتحدث عندما يكسر جسمك خلايا الدم الحمراء في نظامك.

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يُعد الكبد مسؤولاً عن تناول هذه المادة وتحويلها إلى صفراء بحيث يمكن تمريرها بسرعة عبر البراز. عندما تكون المستويات مرتفعة للغاية، فهذا مؤشر على أن الكبد لا يمكنه تصفية هذه السموم؛ لأنه لا ينظف الدم.

وفقاً للمركز الطبي بجامعة روتشستر، يجب ألا تزيد مستويات البيليروبين في الدم عن 2 إلى 3 ملليغرامات لكل ديسيلتر. إذا ارتفع مستوى البيليروبين أعلى من ذلك؛ فسيؤدي ذلك إلى حدوث تغيير كبير في بشرتك.

ومع ذلك، لا تنجم كل تغيرات لون الجلد عن اليرقان.

6 طرق صحية للتعافي من اليرقان وتقليل البيليروبين في الدم وتمنع تلف الكبد

1.لا تغفل الماء

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كم مرة سمعت أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء! الماء ضروري لكل جزء من الجسم فعندما تشرب الماء، فإنه يساعد الجسم على طرد السموم.

2. تناول الفواكه والخضروات

تحتوي كل فاكهة وخضروات على نوع من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. على سبيل المثال، الليمون يُعرف بقدرته القوية على المساعدة في طرد السموم. وفقاً لـ«The Alternative Daily»، يساعد الليمون في تنظيم مستويات السكر في الدم، وكذلك خفض ضغط الدم. تم استخدام الليمون لعدة قرون للمساعدة في إنقاص الوزن وصحة الجسم بشكل عام؛ لأنه مدر طبيعي للبول.

3. تناول الحبوب

أُجريت دراسة ونُشرت في المكتبة الوطنية للطب. كان لدى المشاركين نوع من القصور الكبدي. أدى تناول نظام غذائي مليء بالحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والحنطة السوداء والشوفان إلى تحسن كبير في إنزيمات الكبد، ويساعد تناول الحبوب الكاملة على شفاء الكبد؛ ما يخفف من اليرقان.

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4. وجبة خفيفة من المكسرات والبقوليات

يمكن لأشياء، مثل فيتامين «هـ» وحمض الفينول، أن تساعد في زيادة إنتاج الكبد، ويمكنك أن تجد هذه الفيتامينات الأساسية وفيرة في المكسرات والبقوليات؛ فهي ليست مليئة بالفيتامينات فحسب، بل إنها غنية أيضاً بمضادات الأكسدة التي يحتاجها جسمك للنمو.

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5. تجنب الأسماك غير المطبوخة جيداً

تكمن مشكلة الأسماك النيئة أو غير المطبوخة جيداً في أنها قد تحتوي على سموم لا يستطيع جسمك التعامل معها، والأسوأ أن السموم الموجودة في هذه السمكة يمكن أن تسبب مشكلات أخرى في الكبد وأجزاء أخرى من الجهاز الهضمي.

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6- تناول الجزر

البيتا كاروتين الموجود فى الجزر رائع لعينيك، لكن وفقاً للمعهد الوطني للصحة يقدم الجزر فوائد قوية للكبد.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على بناء مناعتك وتقويتها. فقط اشرب كوبين من عصير الجزر النقي كل يوم لمدة أسبوعين، وسترى تحسناً كبيراً في اليرقان بالإضافة إلى صحتك العامة.

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فائدة أخرى للجزر هي أنه يساعد في تنظيف وإصلاح الأضرار في الكبد، التي يمكن أن تكون خطيرة وتسبب الكبد الدهني، من بين أمور أخرى.