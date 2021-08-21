تعرف على آخر تطورات كورونا حول العالم

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 210.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4 ملايين و584020.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 21897 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و761 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و197108 والوفيات إلى 252080.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60% على الأقل.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد 861147 بعد تسجيل 8092 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات 17 ليصل إجمالي الوفيات إلى 91973.

سجلت نيوزيلندا 21 إصابة جديدة بكوفيد-19، السبت، مع تحذير رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن من أن العدد سيرتفع في الأيام القليلة المقبلة وحث الشعب على الالتزام بقواعد العزل العام.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات في المجتمع المحلي جراء سلالة دلتا شديدة العدوى 51 حالة.

ومن بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 18 إصابة في أوكلاند أكبر مدينة بنيوزيلندا وثلاث في العاصمة ولنجتون.

ومددت أرديرن، الجمعة، العزل العام في نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها 5.1 مليون نسمة حتى منتصف ليل الثلاثاء مع اتساع تفشي المرض خارج المدينتين الرئيسيتين.

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، أن كوريا الجنوبية سجلت 1.880 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 234.739 إصابة.

كما سجلت البلاد 5 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2.202 .