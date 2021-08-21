خرافة شائعة.. طبيبة تكشف وهم الثوم والليمون لتقوية المناعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ناديجدا لوجينا، طبيبة المناعة والحساسية أن الثوم والليمون غير قادرين على تقوية جهاز المناعة، رغم الخرافة الشائعة.

وقالت لوجينا: "يمكن أن يساعد الليمون والثوم بشكل طفيف في الوقاية من نزلات البرد، لكن بكميات كبيرة يؤديان فقط إلى التهاب المعدة، ولا توجد بيانات مثبتة علمياً عن مشاركتهما في تقوية جهاز المناعة"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت: "فيما يتعلق بالتأثير المباشر على هياكل مناعية معينة، لم يتم إجراء هذه الدراسات، باستثناء أن المبيدات النباتية -أجريت الدراسات في الثلاثينيات- عند استنشاقها أو تناولها، يمكن أن تزيد من ردود الفعل الوقائية للأغشية المخاطية ولها تأثير مبيد للجراثيم".

وتابعت: "في الأساس، لها تأثير مبيد للجراثيم، وليس زيادة في المناعة".

وأكدت لوجينا: "لكي لا يمرض، يجب على الشخص أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على نظام غذائي متوازن، استهلاك ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون".

وخلصت إلى أن أسلوب الحياة الصحي يساعد على تقوية دفاعات الجسم الطبيعية.