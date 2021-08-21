شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الخمول العاطفى؟ تعرف على الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يعبر بعض الناس عن مشاعرهم بحرية، قد يقمع الآخرون مشاعرهم، ويجدون صعوبة في التعبير عنها بالشكل المناسب، وهذا ما يشار إليه بالتفاعل العاطفي المحدود، ويمكن أن تؤدي عوامل مختلفة مثل الصدمة والصحة العقلية وإدمان المخدرات إلى هذه الحالة، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

ما هو الخمول العاطفي ؟

الخمول العاطفي هو عدم قدرة الشخص على التعبير عن عواطفه بشكل كامل، وفي بعض الحالات قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي مشاعر على الإطلاق وربما يمرون بما يسمى بالخدر العاطفي.

كيف يعانى الأشخاص من الخمول العاطفى ؟

تتضاءل أيضًا عدم قدرة الشخص على التعبير عن المشاعر، سواء كان ذلك من خلال النطق أو الكتابة أو حتى السلوك، وقد يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في التعبير عن مشاعرهم على وجوههم، وكذلك تعديل أصوات كلامهم وفقًا لتلك المشاعر.



الخمول العاطفى

ما هى أسباب هذه الحالة ؟

الأدوية

يمكن أن تتسبب مضادات الاكتئاب في إصابة الشخص بالخمول العاطفي، يمكن أن تؤدي هذه المهدئات أيضًا إلى إثارة مثبطات في جهازك العصبي تقلل من قدرة الشخص على الشعور بالعواطف.

الاكتئاب

عندما يشعر الشخص بالفراغ بداخله، فقد يبدأ في الشعور بعدم رد الفعل تجاه أي شيء يحدث من حوله، حيث يمكن للاكتئاب أن يجعل الشخص فظًا عاطفيًا ويجعل من الصعب عليه التعبير عن عواطفه.

يمكن أن تؤثر المخدرات والكحول بشكل سلبي على الجهاز العصبي وتتسبب في انفصال الشخص عن المحيطين به والأحداث في الحياة، هذا يجعل الشخص يعيش حياته في حالة خدر.

اضطراب ما بعد الصدمة

يمكن أن يتسبب اضطراب ما بعد الصدمة في فى حدوث خمول عاطفى بسبب تعرض الشخص لموقف صادم فى حياته، يمكن أن يؤدي الشعور بالانفصال العاطفي والذكريات الصادمة وضعف الصحة العقلية إلى الصمت العاطفي.

كيف يمكن أن يؤثر الصمت العاطفي على الشخص؟

يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشخص قدرته على الشعور بالحزن أو السعادة، والشعور بالإضطراب وفقدان الشهية، لإدارة هذه الحالة، يجب عليك طلب المساعدة والتواصل مع أخصائي الصحة العقلية.