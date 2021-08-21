المكسيك تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 21897 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و761 حالة وفاة.



ويصل إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في المكسيك إلى 3 ملايين و197108 والوفيات إلى 252080.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 ٪ على الأقل.