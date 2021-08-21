شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى سمية المعادن الثقيلة والتأثيرات على الجسم وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل معدن لديه القدرة على التأثير على الجسم بطريقة معينة، وبينما تفيد بعض المعادن الجسم بطريقة معينة، قد ينتهي بعضها بإلحاق الضرر به، ويمكن أن تؤدي المستويات غير الصحية من المعادن الثقيلة في الجسم إلى التسمم بالمعادن الثقيلة، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يؤدي التسمم بالمعادن الثقيلة إلى الوفاة أو التلف الدائم للجسم، وتشمل بعض المعادن الثقيلة الشائعة الزرنيخ، والكادميوم، والزئبق، والنحاس، والكروم.

ووفقا لتقرير لموقع time now news كل معدن لديه القدرة على التأثير على الجسم بطريقة معينة، وبينما تفيد بعض المعادن الجسم بطريقة معينة، قد ينتهي بعضها بإلحاق الضرر به، تسمم المعادن هو وجود مستويات غير صحية من المعادن في الجسم هذا الارتفاع في المستويات هو نتيجة لتراكم المعادن في الجسم بسبب قدرة الجسم على امتصاص المعادن من البيئة.

سمية المعادن والصحة

يمكن لجسم الإنسان أن يمتص المعدن الثقيل بعد تعرضه له عبر الهواء والتربة والماء، بعض المعادن الثقيلة الشائعة الموجودة في البيئة تشمل الزرنيخ، الرصاص، الكادميوم، الزئبق، النحاس، الكروم، النيكل، المنجنيز، هذا يمكن أن يؤثر على الجسم بشكل سلبي ويتطلب عناية طبية فورية، يمكن أن تؤدي حالات سمية المعادن غير المعالجة والمتقدمة إلى الوفاة، ومع ذلك، فإن العملية تدريجية ويمكن التعرف عليها من خلال الأعراض، كل تسمم بالمعادن يسبب أعراضًا مميزة ولكن بعض الأعراض العامة هي كما يلي:

إعياء

الغثيان أو القيء

إسهال

مشاكل في التنفس

وجع بطن

يمكن إجراء عملية التشخيص عن طريق تحليل البول والأشعة السينية وتخطيط القلب وفحوصات وظائف الكلى وتحليل الشعر وتحليل الأظافر. تشمل طرق العلاج الأدوية أو علاجات إزالة السموم.

منع سمية المعادن

يتعرض الأشخاص الذين يعملون في المناجم والحقول والبيئات القاسية الأخرى لخطر التعرض للمعادن السامة ، فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع سمية المعادن: