تعرف على أطعمة تساعد فى تقليل أعراض التصلب المتعدد

الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك التي يجب تضمينها في النظام الغذائي هي-

- زبادي.

- الكفير.

- ملفوف مخلل

2. تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف

استهلاك المزيد من الألياف في النظام الغذائي مفيدة في تقليل أعراض التصلب المتعدد، لأنها سهلة الهضم وتساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، كما أنه يريح العقل والجهاز المناعي.

مستويات عالية من الألياف في المواد الغذائية النباتية التي تشمل ما يلي:

- أرز بني

- خضراوات

- المكسرات والبذور