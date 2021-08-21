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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أطعمة تساعد فى تقليل أعراض التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - التصلب المتعدد هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ومن المهم معرفة الأعراض التي يمكن تخفيفها عن طريق التغييرات الغذائية، وفى التقرير التالى ينصح خبراء التغذية بهذه التغييرات في نظامك الغذائي لتقليل أعراض مرض المناعة الذاتية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
1. البروبيوتيك
تساعد البروبيوتيك على تحسين صحة الأمعاء في الحفاظ على جهاز المناعة، توفر البروبيوتيك كائنات دقيقة جيدة تساعد في تحسين صحتك، تساعد البكتيريا الموجودة في العناصر الغذائية البروبيوتيك على تكسير الطعام إلى عناصر مغذية وتساعد الجهاز الهضمي، ويحسن صحة الجهاز المناعي.
الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك التي يجب تضمينها في النظام الغذائي هي-
- زبادي.
- الكفير.
- ملفوف مخلل
2. تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف
استهلاك المزيد من الألياف في النظام الغذائي مفيدة في تقليل أعراض التصلب المتعدد، لأنها سهلة الهضم وتساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، كما أنه يريح العقل والجهاز المناعي.
مستويات عالية من الألياف في المواد الغذائية النباتية التي تشمل ما يلي:
- أرز بني
- خضراوات
- المكسرات والبذور
3. فيتامين د
فيتامين د مهم لمرضى التصلب المتعدد لأنه يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض ويحسن جهاز المناعة، ووفقا لخبراء التغذية ، فإن فيتامين د يحسن قوة العظام المرتبطة بالمشاكل التي تؤدي إلى تفاقم حالة التصلب المتعدد، يمكن الحصول على مصادر أخرى لفيتامين د من خلال:
- صفار البيض
- منتجات الألبان
- عصير البرتقال
- السبانخ
4. مضادات الأكسدة
تحتوي العديد من الأطعمة النباتية على مادة البوليفينول التي تحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، كما تشمل مصادر الفئات التالية من الأطعمة.
- الفاكهة
- بهارات
- الحبوب
- البقوليات