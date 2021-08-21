شكرا لقرائتكم خبر عن قاوم نوبات النقرس من طعامك.. تجنب الأسماك واللحوم وتناول الكرز والبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقرس هو نوع مؤلم من التهاب المفاصل ينتج عن ارتفاع مستويات حمض البوليك في مجرى الدم ليستقر بدلًا من ذلك حول المفاصل ويتسبب في آلام شديدة ومفاجئة، سواء كنت قد عانيت من النقرس من قبل أو كنت ترغب في تجنبه في المستقبل، فيمكن الوقاية منه من خلال إضافة بعض الأطعمة إلى نظامك الغذائي، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

عادة ما تحدث نوبات النقرس الحادة فجأة في الليل ويمكن أن تستمر من 3 إلى 10 أيام، وهناك بعض الأطعمة قد تسبب فى زيادة حدة الأعراض نتيجة ارتفاع مستويات حمض اليوريك، وبالتالي تسبب نوبات النقرس.



اطعمة تسبب النقرس

ما هي الأطعمة التي تسبب النقرس؟

الأطعمة التي يمكن أن تسبب نوبات النقرس غالبًا ما تكون غنية بمادة تسمى البيورينات التى عند هضمها ينتج الجسم حمض اليوريك ما يترتب عليه الإصابة بنوبات النقرس.

تجنب جميع لحوم الأعضاء ومخلفاتها بما في ذلك الكبد والدماغ، مثل لحوم العجل والغزلان إذا كنت تعانى من نوبات النقرس، كما يمكن أن تحتوي جميع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى بما في ذلك الروبيان والبطارخ على نسبة عالية من البيورين.

المشروبات السكرية وتشمل عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية ليست فكرة جيدة إذا كنت تعاني من النقرس، يجب تجنب أي سكر مضاف بما في ذلك العصائر.

ما هي الأطعمة التي يجب تناولها مع حالة النقرس ؟

حاول قد الإمكان تجنب تناول الأطعمة شديدة الدسم بالإضافة إلى تناول كميات أقل من اللحوم والأسماك لإدارة النقرس بشكل أفضل.

تناول الكثير الفواكه والخضراوات، حيث يمكن أن يساعدك الكرز على وجه الخصوص في خفض مستويات حمض البوليك ومنع الالتهاب.



النقرس

البقوليات، هي المجموعة الغذائية التي تحتوي على الفول والبازلاء والعدس وغيرها، هذه الأطعمة منخفضة الدهون وهي مصدر نباتي كبير للبروتين.

المكسرات، إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة فحاول تناول حفنة من المكسرات، فهى مصدر طبيعي للدهون والبروتين والألياف.

الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والأرز البني والشعير فهي مغذية جدًا وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

البيض، يُنصح بالحد من تناول اللحوم والأسماك للتخفيف من أعراض النقرس، ويعتبر البيض بديل رائع للبروتين للتعويض عنهم.