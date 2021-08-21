شكرا لقرائتكم خبر عن أوميجا 3 تحميك من أمراض القلب والمفاصل.. اعرف أهم مصادرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحماض أوميجا 3 الدهنية من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعدك على دعم صحتك، وعادة ما يتم الحصول عليها عن طريق الأطعمة الغنية بها بشكل طبيعي، أو من خلال المكملات الغذائية، ولأحماض أوميجا 3 العديد من الفوائد الصحية لأعضاء الجسم بداية من القلب إلى الجهاز التناسلي كما أنه يشكل بنية هياكل خلايا متعددة في أجسامنا، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما هي الفوائد الصحية لأحماض أوميجا 3 الدهنية ؟

توصي الإرشادات الغذائية بأن يحصل كل فرد على حوالي 250-300 مجم من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا، وتشمل فوائد أوميجا 3 على الصحة :

تحارب التهاب المفاصل الروماتويدي

يساعد تناول الأحماض الدهنية أوميجا 3 بشكل خاص في دعم الجهاز المناعي لأداء وظيفته، ومنع وإدارة حالات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث إن بعض المكملات الغذائية مثل زيت السمك تساعد أيضًا في تقليل آلام المفاصل وتورمها.

تخفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم

أظهرت الدراسات أن بعض الأطعمة الغنية بأوميجا 3 مثل زيت السمك، تساعد بشكل لا يصدق في خفض مستوى الدهون الثلاثية، وبالتالي تعزز صحة القلب.

التقليل من خطر الإصابة بالأمراض العقلية

أوميجا 3 جيدة بشكل لا يصدق للحفاظ على نشاط الدماغ، حيث يُقال إن تناول تلك الأحماض يقلل من مستويات الاكتئاب ومن خطر الإصابة بالعديد من أشكال الأمراض العقلية.

مفيدة أثناء الحمل

إذا كنتِ ترغبين في أن يولد طفلك بصحة جيدة، فمن الضروري تناول الأطعمة الغنية بأوميجا 3 خاصة أثناء فترة الحمل، لتعزيز نمو الطفل وتطوره كما يفيد النمو البصري والعصبي.

يخفض مستويات الالتهاب في الجسم

ترتبط المستويات العالية من الالتهاب بخطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وأثبتت الدراسات أن تناول جرعات أوميجا 3 في النظام الغذائي يمكن أن تقلل من مستويات الالتهاب المرتبط ببعض الأمراض مثل الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.



مصادر اوميجا 3

ما هي أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

يمكن أن تكون المأكولات البحرية مثل الأسماك الدهنية والسلمون والبيض وأنواع معينة من المكسرات والبذور وزيوت الجوز والخضروات غنية بأوميجا 3، ومع ذلك، يجب تناولها باعتدال لأن الكثير من هذه الأطعمة تحتوى على مستويات عالية من السعرات الحرارية.