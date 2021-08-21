شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك إنه مش مجرد كسل ده اكتئاب.. إهمال مظهرك أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاكتئاب أكثر الأمراض النفسية المزعجة، التى تحدث نتيجة خلل فى التوازن الهرمونى لعدد من الهرمونات التى تلعب دورا كبيرا فى تحسين الحالة المزاجية، أو قد يرجع لعوامل وراثية أخرى.

وطبقا لما ورد فى موقع "إكسبريس"، فهناك بعض العلامات التى تظهر على المريض بالاكتئاب، وتظن فى بادئ الأمر أنه مجرد شعور بالكسل، لكنه علامة قوية ومؤشر مهم للإصابة بالاكتئاب.

وأشار الخبراء إلى أن هناك خيط رفيع بين الكسل والاكتئاب، خاصة أنه يمكن أن يسلب الشخص شغفه ويؤدى إلى العديد من المضاعفات الخطيرة مثل التفكير فى الانتحار، ومن بين تلك العلامات التى تدل على الإصابة بالاكتئاب وليس مجرد الشعور بالكسل:

1. فقدان الشغف يؤدى الاكتئاب إلى فقدان المريض بالشغف وعدم الرغبة فى ممارسة المهام اليومية البسيطة، فقد يبدو أمامك بأنه شخص كسول لكنه بداية للإصابة بالاكتئاب.





2. تجنب الخروج والتجمع مع الأصدقاء يشعر مريض الاكتئاب برغبة شديدة فى العزلة الاجتماعية والبقاء بمفرده لساعات طويلة، لذا يتجنب الخروج مع الأصدقاء والأقارب ويرفض بشدة الانخراط فى التجمعات العائلية والهروب من أى زيارات مع الأصدقاء.





3. أخذ فترات راحة متكررة

يفضل الأشخاص المصابون بالاكتئاب الراحة لساعات طويلة، كما يجدون صعوبة بالغة فى النهوض من السرير وأخذ فترات راحة متكررة بين العمل نتيجة لشعورهم بالإرهاق والتعب، نظرًا للقلق والتوتر الإضافي الذي يمر بهم.





4. عدم القيام بالأعمال المنزلية عدم القدرة على القيام بالأعمال المنزلية، نتيجة لحرمان هذا المريض الشعور بالحماس والعاطفة لأى نوع من العمل، لذا قد يبدو كسولا فى إتمام هذه المهام.





5. تناول وجبات غير صحية الإفراط فى تناول الطعام غير الصحى والوجبات السريعة علامة على محتملة على الاكتئاب، الذى يمكن أن يجعل الشخص يأكل أكثر من اللازم أو أقل من اللازم، لأنه يؤثر على شهيته.





6. إهمال المظهر والنظافة الشخصيةإهمال الشخص فى مظهره ونظافته الشخصية علامة كبيرة على الإصابة بالاكتئاب، فقد يشعر بعدم الغربه فى العناية بنفسه والشعور الدائم بالحزن والإحباط وتدهور حالته المزاجية.