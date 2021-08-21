اليمن.. تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت بوادر الموجة الثالثة من كورونا بالظهور في محافظات يمنية عديدة، عقب أيام من تحذيرات أطلقتها وزارة الصحة بخصوص هذا الشأن.

وأعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ ومواجهة كورونا عن تزايد ملحوظ في أعداد المصابين في مناطق متفرقة بالمحافظات المحررة الأيام الماضية.



وأعلنت اللجنة عن آخر إحصائيات كورونا ‏بتسجيل (47) حالة إصابة مؤكدة، توزعت على (19) إصابة بحضرموت، و (12) حالة في عدن، و(8) بلحج، و (3) حالات بتعز، ومثلها في مأرب، وحالتين بالمهرة.

كما سجلت الإحصائيات أيضا (19) حالة شفاء، (18) حالة منها في عدن، وحالة شفاء واحدة في تعز، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في حضرموت.

والجمعة، قالت السلطات الصحية في مديرية البريقة، غرب محافظة عدن (جنوب اليمن): إن أعداد الإصابة بكوفيد 19 تزايدت في المديرية، خلال الأيام الماضية.

مدير مكتب الصحة في مديرية البريقة، فهد عبدالقوي أكد لـ ”الخليج 365” تسجيل حالتي وفاة ينتمون لأسرة واحدة في منطقة بئر أحمد، شمال المديرية.

وأشار المسئول الصحي إلى أن فرق الترصد الوبائي التابعة لمكتب الصحة في المديرية، تلقت بلاغات عديدة خلال الأيام الماضية، ونفذت جولات ميدانية بناءً عليها.

وطالب مدير مكتب الصحة من السلطات المحلية في مديرية البريقة إلى فرض إجراءات احترازية وقائية للحد من تفشي جائحة كورونا.

وحذر الدكتور فهد عبدالقوي من استمرار التجمعات الكبيرة في الأسواق العامة، وطالب بضرورة الحد منها، وعلى وجه الخصوص في أسواق القات، التي تشهد ازدحاما شديدا يوميا.

كما دعا إلى تقليص أوقات الصلوات في المساجد، منعًا لاستمرار التجمعات الكبيرة، بالإضافة إلى وضع معالجات وحلول للكثافة الطلابية في المدارس.

وتزايدت حالات الإصابة بكورونا مؤخرا في عموم محافظات البلاد الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، ما دفع وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح إلى التحذير من موجة ثالثة للجائحة في اليمن.

وأشار الوزير اليمني إلى أن متوسط عدد الإصابات اليومية يقارب 20 حالة، بالإضافة إلى تزايد أعداد الوفيات.

وفي عدن أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء إعادة افتتاح محجر الأمل للعزل الصحي في مديرية البريقة، غرب المحافظة، استعدادا للموجة الثالثة من كورونا.

وفي آخر إحصائيات الوباء، سجلت ‏مستجدات ‎كورونا يوم أمس الخميس تسجيل (35) حالة إصابة مؤكدة، موزعة على (16) حضرموت، و (9) تعز، و (5) #مأرب، و (4) عدن، و (1) المهرة.

كما تم تسجيل (3) حالات وفاة، (2) في حضرموت، وحالة وفاة واحدة في محافظة تعز.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7454) إصابة، منها (1415) حالة وفاة و(4605) تعافٍ، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

يأتي في ظل امتناع السلطات الحوثية الإعلان عن أي إصابات او وجود لوباء كورونا في مناطق سيطرتها، شمالي اليمن.