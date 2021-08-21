شكرا لقرائتكم اكتشف ثغرة بموقعها.. فيسبوك تكافئ شاباً عراقياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدّمت شركة فيسبوك مكافأة للشاب العراقي، مؤمل أحمد شكير، بعد إبلاغه عن ثغرة جديدة في موقعها الإلكتروني، وذلك وفقاً لما أفاد به مركز الإعلام الرقمي في بغداد.

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ونقل المركز في بيان عن شكير قوله إن الثغرة الجديدة تسمح للمهاجم أو المخترق بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، مضيفا أنه قام بإبلاغ شركة فيسبوك عما اكتشف.

وأفاد الشاب بأن الموقع الأزرق قد قام بإصلاح تلك الثغرة وكافأ الشاب بمبلغ مالي قدره 4000 دولار.

في "قائمة الشكر"

كما أضاف المركز أن فيسبوك وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام 2021، حيث شغل مؤمل فيها المركز 36 من أصل 129 اسما من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة مستخدميها.

يذكر أن العراقي مؤمل أحمد سبق وأن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لعدة ثغرات تتعلق بفيسبوك وانستغرام.