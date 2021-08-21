شكرا لقرائتكم خبر عن حساسية البنسلين يمكن تؤدى لتفاقم عدوى كورونا.. أعراض يجب البحث عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت منظمة الصحة العالمية باستمرار على أن المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات، ومع ذلك، تم الاعتماد على إعطاء الدواء على مستوى العالم للمساعدة في إدارة العدوى الفيروسية لدى مرضى كورونا.

ووجد بحث جديد أن النتائج السريرية يمكن أن تتفاقم بشكل كبير بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حساسية تجاه مضاد حيوي معين، وهو البنسلين.

سلطت الدراسات الحديثة الضوء على الخطر المتزايد للنتائج السيئة للأفراد المصابين بفيروس كورونا المصابين بأمراض مصاحبة، ووجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Allergy and Clinical Immunology أن مجموعة معينة من المرضى، الذين يعانون من حساسية من البنسلين، قد يكونون أكثر عرضة لخطر نتائج أسوأ لـ كورونا، وفقا للنتائج التي نشرها موقع " express" .



البنسلين ومرضى كورونا

كتبت الباحثة في قسم الحساسية والربو والمناعة في قسم الطب في كلية الطب في ولاية بنسلفانيا: "تتراوح حالات الإصابة بفيروس كورونا من عدم الأعراض إلى الشديدة، وترتبط العديد من الأمراض المصاحبة بنتائج سريرية أسوأ.

ويعد استخدام المضادات الحيوية أمرًا شائعًا في حالة الإصابة بفيروس كورونا ويمكن أن تؤثر حساسية البنسلين على اختيار المضادات الحيوية وقد تؤثر على نتائج COVID-19.

لتقييم تأثير حساسية البنسلين على نتائج مرضى كورونا، استخدم الفريق بالدراسة أداة لتحديد البالغين المصابين بـ كورونا مع أو بدون حساسية من البنسلين.

قارن الباحثون مخاطر الاستشفاء لمدة 30 يومًا ، والفشل التنفسي الحاد ، ومتطلبات وحدة العناية المركزة ، ومتطلبات التهوية الميكانيكية ، والوفيات في كلا المجموعتين.

أظهرت النتائج أن المرضى الذين يعانون من حساسية البنسلين لديهم مخاطر أعلى للدخول إلى المستشفى وفشل تنفسي حاد ومتطلبات وحدة العناية المركزة، علاوة على ذلك ، كان لدى مرضى حساسية البنسلين مخاطر وفاة أعلى قليلاً من المرضى الذين يعانون من حساسية البنسلين خلال فترة المراقبة لمدة 30 يومًا.

عند الحديث عن النتائج ، كتب الفريق: "يمكن إعطاء الأولوية للمرضى الذين يعانون من حساسية البنسلين كمجموعة أعلى لـ كورونا، لتطوير استراتيجيات التخفيف من المخاطر ، بما في ذلك برامج الإشراف على المضادات الحيوية لتقليل استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية في هؤلاء المرضى."

وفقًا لمايو كلينك ، تظهر علامات وأعراض حساسية البنسلين في غضون ساعة بعد تناول الدواء، وقد تشمل الأعراض: