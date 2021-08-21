شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشخص الطبيب مرض ارتجاع المرىء وما هى طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتجاع المرىء من المشاكل الصحية التى تحدث فى حمض المعدة، حيث يميل إلى التدفق مرة أخرى إلى الفم والمعدة، ما قد يسبب تهيجا، كما يحدث الارتجاع الحمضى الخفيف مرتين فى الأسبوع تقريبا، وهذا يؤثر على صحتك الجسدية والعقلية.

ويمكن فى بعض الأحيان السيطرة على هذه الحالة بمساعدة تغييرات نمط الحياة لكنها فى بعض الأحيان تحتاج إلى علاج، وخلال التقرير التالى نتحدث عن تشخيص وعلاج مرض ارتجاع المرىء، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".



ارتجاع المريء

1. التنظير العلوى: فى هذا الإجراء، يقوم الطبيب بإدخال أنبوب مرن من الحلق، يحتوى على ضوء صغير وكاميرا متصلة بالأنبوب ما يساعد على فحص مرىء الشخص وجزء من المعدة، يكشف هذا التنظير عن التهاب داخل المرىء ومضاعفات أخرى مرتبطة به، يتم جمع عينة واختبارها بعد ذلك.

2. مقياس ضغط المرىء :يستخدم هذا الاختبار لقياس تقلصات العضلات الإيقاعية فى المرىء عند ابتلاع شىء ما، ويعتبر قياس ضغط المرىء مفيدًا أيضًا فى معرفة التنسيق والقوة التى تمارس على عضلات المرىء.



الارتجاع المعدي المريئي

يتم أخذ الأشعة السينية أو إكس للجهاز الهضمى العلوى لتشخيص حالة السائل الذى يكسو ويملأ بطانة الجهاز الهضمى، ما يساعد فى تشخيص حالة المرىء والمعدة والأمعاء العلوية بطريقة أفضل.

3. الأشعة السينية