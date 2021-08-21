شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للكركم.. يحمى من الزهايمر ويقلل من التهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوابل مثل الكركم هي واحدة من العناصر الأساسية في كل مطبخ، فإلى جانب إضافة نكهة ولون لأنواع مختلفة من الطعام، فإنها تحتوي على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة التي لا تمنع الأمراض فحسب، بل تعالج أيضًا الحالات الصحية المزمنة الموجودة مسبقًا، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

يعد الكركمين أحد أهم المركبات الموجودة في الكركم، وهو المسئول عن معظم الفوائد الصحية المحتملة للكركم، على عكس أي نوع آخر من التوابل، فإنه يحمل علاجًا للعديد من الأمراض ويفيدك بطرق لا تعد ولا تحصى.

فيما يلى.. بعض الفوائد الصحية المؤكدة للكركم (الكركمين) التي يجب أن تعرفها: طرد السموم من الجسم ومحاربة الأمراض

لعقود عديدة، تم استخدام الكركم لخصائصه الطبية، لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات لتنقية الجسم من جميع السموم الضارة والحفاظ على صحة الجسم ومحاربة كل مسببات الأمراض الفتاكة.

علاج الالتهابات الفيروسية

وسط جائحة فيروس كورونا، أصبح من المهم للغاية بالنسبة لنا الاهتمام بصحتنا، وتعد نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض الشائعة حولنا، وفي حين أنها ليست خطيرة مثل كورونا، ولكنها إذا تركت دون علاج، فإنها يمكن أن تسبب أضرارًا مماثلة.

ومع ذلك، فإن احتساء شاي الكركم أو إضافة الكركم إلى الحليب وتناوله بانتظام يمكن أن يصنع الكثير لصحتك، ويمكن أن يعزز نظام المناعة لمكافحة كل الأمراض والعدوى الفيروسية.



الكركم

التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تمنع مادة الكركمين في الكركم من الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان، مما يساعدك على عيش حياة أطول.

الحماية من الزهايمر أو الخرف

يُقال إن الكركم يحمي دماغك من الأمراض التنكسية الشائعة بما في ذلك مرض الزهايمر، حيث يُغذى الكركم البروتين الموجود في الدماغ والحبل الشوكي ليضمن صحة الخلايا العصبية وينظم الاتصال بينها.

يُحارب الاكتئاب

زعمت الدراسات أيضًا أن الكركم لديه القدرة على علاج الاكتئاب وتخفيف التوتر والقلق، وأن له فعالية مضادات الاكتئاب.

تخفيف أعراض التهاب المفاصل

نظرًا لأن الكركمين غني بالخصائص المضادة للالتهابات، فمن المحتمل أنه أحد أفضل العلاجات الطبيعية لالتهاب المفاصل أو أي حالة أخرى مرتبطة بالمفاصل.