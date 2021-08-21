شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك وافحص كبدك.. الشعور بالتعب المستمر بالنهار والنعاس علامة خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلف الكبد يمكن أن يتطور دون أى سابق إنذار أو علم المريض، ولا تنتج أمراض الكبد عن تعاطي الكحول أو العدوى فقط، فمرض الكبد الدهني غير الكحولي هو مرض كبدي مزمن منتشر في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير لموقع time now news

مرض الكبد الدهني هو مصطلح شامل للحالات التي تتميز بتراكم الدهون في الكبد، حيث يحتوي الكبد على طبقة من الدهون حوله ولا ترتبط الحالة باستهلاك الكحول كما يُشتبه عادةً في أمراض الكبد كما يوحي الاسم، وتعد السمة الرئيسية لـه هي تخزين الكثير من الدهون في خلايا الكبد.

غالبًا ما تكون الحالة مصحوبة بعلامات صحية سيئة أخرى مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم ما يجعلها حالة خطرة هو حقيقة أنها تتقدم عبر عدد من المراحل ولكنها غالبًا ما تكون بلا أعراض.

في المراحل الأخيرة، يمكن أن يتسبب الكبد الدهنى في تلف الكبد ولا يكتشفه معظم الناس إلا عندما يحققون في بعض الشكاوى الصحية الأخرى.

مراحل تطور تلف الكبد دون علم المريض

هناك إشارة واحدة على الرغم من أنها قد تنبهك على الأرجح إلى أن كبدك قد وصل إلى المرحلة التي يتضرر فيها، وهي الشعور عمومًا بالتعب لفترة طويلة دون سبب مباشر، ووفقًا لدراسة أجرتها جامعة نيوكاسل البريطانية، فإن "الأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهنى يصفون مجموعة من الأعراض غير المحددة، والتي تشمل التعب والنعاس أثناء النهار.

كما أن الألم أو الانزعاج على الجانب الأيمن من بطنك، أسفل ضلوعك مباشرة، هو علامة تحذير أخرى.

ووفقًا لمايو كلينك ، تتطور بعض حالات الكبد الدهنى إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH)، وهو شكل عدواني من مرض الكبد الدهني تشمل العلامات والأعراض المحتملة لمرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي والتندب المتقدم (تليف الكبد) ما يلي:

انتفاخ البطن (الاستسقاء).

تضخم الأوعية الدموية تحت سطح الجلد مباشرة.

تضخم الطحال.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

الأشخاص الأكثر عرضة للخطر

وفقًا لخبراء Mayo Clinic فإن سبب تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص بينما لا يتراكم البعض الآخر هو لغز للباحثين الطبيين حتى الآن وبالمثل، هناك فهم محدود لسبب تطور التهاب الكبد الدهني الذي يتطور إلى تليف الكبد ولكن أبرز الأسباب هي:

زيادة الوزن أو السمنة.

مقاومة الأنسولين حيث لا تمتص الخلايا السكر استجابةً لهرمون الأنسولين.

ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يشير إلى الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع 2.

مستويات عالية من الدهون وخاصة الدهون الثلاثية في الدم.

تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء).

تورم الأوردة في المريء (دوالي المريء) ، والتي يمكن أن تتمزق وتنزف.

الارتباك والنعاس وتداخل الكلام (اعتلال الدماغ الكبدي).

سرطان الكبد.

فشل الكبد في المرحلة النهائية مما يعني أن الكبد قد توقف عن العمل.

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية .

حافظ على وزن صحي وقلل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم ، ومارس المزيد من التمارين .

ممارسه الرياضة تمرن معظم أيام الأسبوع احصل على موافقة طبيبك أولاً إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام .

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