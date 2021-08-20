135 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا.. وبريطانيا تسجل 37 ألفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 135,494 إصابة جديدة و 962 وفاة نتيجة فيروس كورونا.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 37,396,282 فيما بلغ عدد الوفيات 624,213.

في السياق، سجلت المملكة المتحدة 37,314 إصابة جديدة بفيروس كورونا و114 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، الجمعة، بأن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 6,429,147 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 131,487.

