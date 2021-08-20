شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب زيادة الوزن فى فصل الصيف.. اختر نوعية الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس أثناء فصل الصيف، يميل الكثير من الأشخاص لتناول الكثير من الأطعمة الغنية بالسكريات، وشرب المشروبات الغنية أيضا بالسكريات، كالعصائر المعلبة، والمياه الغازية، وتناول حلوي الآيس كريم، والهدف هو ترطيب الجسم من الطقس، ولكن هذه العادات تتسبب في التعرض لزيادة ملحوظة في الوزن بسبب ارتفاع نسبة السعرات الحرارية بها.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف على أبرز النصائح الصحية لتجنب التعرض لزيادة الوزن في فصل الصيف، وذلك وفقا لموقع " kidshealth"، ومنها:

-تحديد هدف:

هذه الكلمة ليست بمعنى تغير مسار حياتك الكلي ولكن بشكل جزئي، بمعني أكثر وضوحا عليك التحرك أكثر كالمشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة أو القيام بأنشطة مختلفة كالقيام بإجراء عمل تطوعي لكي تستطيع أن تتحرك أكثر دون التفكير في تناول الطعام.

-حدد نوعية الطعام المتناول:

في فصل الصيف تزداد فرص تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، والمرتفعة فى السعرات الحرارية، لذا يتسبب ذلك في زيادة الوزن، هو ما يتوجب بوضع خطة محددة حول نوعية الطعام المتناول، وينصح بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة كفيتامين سي، والألياف التي تزيد من ترطيب الجسم وتحد من تعرضه للجفاف خلال فصل الصيف.

تعد أفضل الحيل لتجنب زيادة الوزن خلال فصل الصيف، فزيادة النشاط اليومي تساهم في تنشيط الجسم، وتحريك الكتلة الدهنية في الجسم، والحد من التعرض لزيادة الوزن، لذا يمكنك ممارسة السباحة أو المشي، أو القيام بأي نشاط آخر.