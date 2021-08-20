شكرا لقرائتكم خبر عن طبق المخلل مش بس هيفتح نفسك.. بيحارب السرطان ويقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المخلل من أهم أطباق المقبلات التى يعشقها الكثيرون، لتزين مائدة أى أسرة مصرية، فهى من الأطعمة التى تزيد شهيتك على الطعام، بجانب مذاقها المميز الذى جعلها من الأكلات المفضلة التى يتفق الكثيرون على حبها.

وأوضح تقرير نشر فى موقع " verywellhealth" الفوائد الصحية لطبق المخلل الذى يحمل فوائد عديدة لصحة جسمك، منها:





1.خسارة الوزن

الخضراوات المخللة قادرة على القضاء على الرغبة الشديدة في السكريات والنشويات، مما يسهم فى التحكم فى سعراتك الحرارية وإدارتها للتخلص من الدهون.





2.يمدك بالاحتياج اليومي اللازم من الخضار

يتم إنتاج الخضراوات المخللة في الغالب باستخدام الخيار النيئ، الغنى بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن الهامة لجسمك، مثل الجزر والخيار والليمون.

3.تعزيز المناعة تحتوي الخضراوات المخللة على كميات كبيرة من البروبيوتيك التي تعتبر ذات قيمة للجهاز المناعي والمعدني، والذى يلعب دورا في الوقاية من سرطان القولون وتقليل مشاكل الأمعاء، كما يمكن أن تقلل البروبيوتيك من خطر حالات التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين، وتهدئة الصداع النصفي .





4.علاج لتقلصات العضلاتتناول الخضار المخلل يمكن أن يهدئ تقلصات العضلات لدى الرجال المصابين بالجفاف، حيث يؤثر الخل المتواجد فى المخلل في تخفيف الآلام.





5.يحسن الهضملانه غنى بالميكروبات البروبيوتيك هي كائنات مجهرية ودية موجودة في الجهاز المرتبط بمعدتك، والتى تساعد في امتصاص الطعام، حيث يمكن أن يؤدي الانخفاض في أعدادهم إلى إفساد الأنظمة المتعلقة بالمعدة والتي يمكن معالجتها عن طريق تناول الخضار المخللة.





6. غنى بمضادات الأكسدةتحتوي الخضراوات المخللة على مضادات الأكسدة الطبيعية خاصة مضادات C و E، والتى تسهم فى الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان لأنها تعمل على إصلاح تلف الخلايا.



7.يحسن حساسية الأنسولينأظهرت الدراسات أن تناول الخضراوات المخللة التي تحتوي على الخل قد يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فقد يساعد الخل في رفع مستوى تأثير الأنسولين لدى الأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع 2 ، خاصة بعد تناولهم وجبات عالية بالكربوهيدرات. 7.يحسن حساسية الأنسولينأظهرت الدراسات أن تناول الخضراوات المخللة التي تحتوي على الخل قد يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فقد يساعد الخل في رفع مستوى تأثير الأنسولين لدى الأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع 2 ، خاصة بعد تناولهم وجبات عالية بالكربوهيدرات.

8.يحارب سرطان الطحاليحتوى المخلل على كميات كبيرة من البروبيوتيك، الذى ثبت قدرته في مكافحة سرطان الطحال .





9.يقلل من القرحةتحدث قرحة المعدة بشكل خاص عن طريق الطبقات المخاطية المنهكة وفرط الحموضة، و قد يساعد الاستخدام المعتاد للمخللات في تقليل القرحة.





10.يساعد على تململ الساقينيعد عصير المخلل هو علاج للألم الذي يصيب الساقين ويسهم فى تهدئة العضلات.