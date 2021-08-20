اليمن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، الجمعة، أنها سجلت أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.

وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية في بيان إنها سجلت 47 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء.



كما سجلت حالة وفاة واحدة في حضرموت مقابل 35 إصابة وثلاث وفيات، الخميس.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة سجلت في 6 محافظات هي عدن وحضرموت وتعز ولحج ومأرب والمهرة بعد أن كانت في 4 محافظات فقط.



وأعلنت الحكومة يوم الإثنين دخول البلاد في موجة ثالثة من التفشي، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس/آب من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية 7454 إصابة، توفي منها 1415 حالة بينما تعافى 4605.

ويُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.