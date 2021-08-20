شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحة أمعائك فى 6 خطوات.. تناول طعامك ببطء ومارس اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجهاز الهضمي مهم للغاية لجسم الإنسان لأنه ينقل الأطعمة التي تتناولها، ويحولها إلى مغذيات قابلة للامتصاص ثم يطرد كل النفايات من جسمك، وتدور صحة الأمعاء حول توازن وظيفة البكتيريا في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي بما يضمن نقل العناصر الغذائية من الطعام إلى أجزاء الجسم المعنية، والتخلص السلس من جميع السموم، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".



اضطراب الامعاء

أعراض اضطراب الأمعاء

تحتوي الأمعاء الصحية على خلايا مناعية وبكتيريا صحية، وتلعب دورًا كبيرًا في علاج العوامل المعدية مثل الفيروسات والبكتيريا والفطريات، أيضًا تحافظ على مستويات الهرمون لديك تحت السيطرة ويمنع بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال والإمساك وما إلى ذلك.

ألم فى البطن

الإمساك المزمن

الإسهال

الانتفاخ

تقلبات في الوزن

عدم القدرة على تحمل الطعام

الأمراض الجلدية مثل الأكزيما

الشعور بالتعب المستمر

علاج التهاب الأمعاء



طرق الحفاظ على صحة أمعائك

يعتمد شفاء أمعائك تمامًا على علاج السبب الجذري الذي تسبب في هذا الالتهاب، ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب لذلك، مثل سوء التغذية، ونمط الحياة المستقرة، والإجهاد، والآثار الجانبية لبعض الأدوية، وقلة نشاط الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، وعدم أخذ قسط كافٍ من النوم، والحساسية الغذائية، وغيرها.

هذه بعض الإجراءات التي ستساعدك على شفاء الأمعاء: 1- تقليل مستويات التوتر

ترتبط القناة الهضمية بمشاعرك، لذلك من المهم أن تبقي عواطفك تحت السيطرة، يمكن أن يكون للتوتر تأثير شديد على صحة أمعائك، حاول ممارسة تمارين اليوجا أو التأمل لتقليل مستويات التوتر لديك.

2- تناول الطعام ببطء

يميل الناس إلى تناول الطعام بسرعة لإنجاز المهام لديهم، ولكن من المهم أن تأكل ببطء وتمضغ الطعام جيدًا، سيساعد ذلك جسمك على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، لذلك، إذا كنت مصابًا بالانتفاخ أو الإمساك فتأكد من تناول الطعام ومضغه ببطء.

3- النوم جيدًا

من المهم النوم جيدًا ما لا يقل عن 7-8 ساعات فى كل ليلة، يمكن أن يؤدي قلة النوم إلى اضطراب الهرمونات ورفع مستويات التوتر لديك مما يؤثر بشكل مباشر على أمعائك.

4- الحفاظ على مستويات الترطيب

إذا كنت ترغب في موازنة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، تناول كمية كافية من الماء، تأكد من أنك تستهلك 7-8 أكواب من الماء كل يوم، يمكن أن يحل الترطيب بلا شك العديد من مشاكل الجهاز الهضمى.

5- تحديد الحساسية أو عدم تحمل الطعام لديك

قد لا تدرك أن سبب مشاكل الهضم لديك هى حساسية الطعام، وتشمل الحساسية الغذائية الشائعة أطعمة مثل منتجات الألبان والمكسرات والجلوتين وما إلى ذلك، يمكنك إجراء اختبار الحساسية وبمجرد أن تبدأ في التخلص من هذه الأطعمة ستلاحظ أن أمعائك تتحسن بمرور الوقت.

6- اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة

إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة أمعائك فقلل من تناول السكر المكرر والأطعمة المصنعة، واحرص على إجراء تمارين 3-4 مرات على الأقل في الأسبوع، مثل اليوجا والمشي والجري والسباحة وغيرها.