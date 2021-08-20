شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايما مفيدة.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول الفاكهة على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفواكه غنية بالألياف والسكر الطبيعي، أي الفركتوز، وتعتبر الفواكه وجبة خفيفة مفضلة لأولئك الذين يخسرون الوزن، فالفواكه ذات قيمة غذائية عالية ومحملة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمركبات الصحية الأخرى التي لا ترفع الحاصل الصحي فحسب، بل تحمي أيضًا من الأمراض المزمنة.

تعتبر الفاكهة من مصادر السكر الطبيعي، وهي منقذ لأولئك الذين يحبون الحلويات، ومع ذلك ، بما أن الإفراط في كل شيء يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، فإن الشيء نفسه ينطبق على الفاكهة، ووفقا لتقرير لموقع time now news يرتبط تناول الفاكهة كوجبتين في اليوم بفوائد صحية مثل:

تحسين سكر الدم.

تحسين ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

الحماية ضد أنواع معينة من السرطان.

انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

اضرار الافراط في تناول الفاكهةمخاطر الإسهال:

الفواكه غنية بالألياف والسكر الطبيعي، أي الفركتوز، ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الألياف وبعض أشكال السكر مع السوائل قد يؤدي إلى الإسهال لدى بعض المرضى.

زيادة الوزن:

غالبًا ما يعتمد مراقبو الوزن على الفواكه كوجبة خفيفة صحية، ومع ذلك لم يدركوا كيف أن الاستهلاك العالي للفواكه يمكن أن يؤدي إلى زيادة السكر مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن على الرغم من محدودية الأبحاث التي تربط بين ارتفاع استهلاك الفاكهة والسمنة، إلا أن هذا الإجراء يمكن أن يزيد من خطر زيادة الوزن بشكل خطير.

زيادة مستويات السكر في الدم:

تعد مستويات السكر في الدم سببًا خطيرًا للقلق لمرضى السكر وخاصة مرضى السكري من النوع 2، بينما يمكن لمرضى السكر تناول الفاكهة بحذر يمكن ربط الاستهلاك الزائد بارتفاع مستويات السكر في الدم مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية على الصحة.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

أثناء تناول الفواكه لا يدرك الناس كيف أن التحميل عليها يمكن أن يؤدي إلى ضائقة في الجهاز الهضمي الانتفاخ والغازات وانزعاج الأمعاء والمزيد، يحدث هذا بسبب محتوى الألياف في الفاكهة.