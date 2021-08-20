شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للتخلص من الصداع بشكل طبيعى.. منها الكمادات الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع من المشكلات الصحية المزعجة التى تصيب الشخص، ويعتبر شرب الماء وتناول الفيتامينات من أفضل الطرق للتخلص من الصداع بشكل طبيعي، ويعتمد علاج الصداع الأفضل بالنسبة لك على نوع الصداع الذي تعاني منه، على سبيل المثال إذا كنت تعاني من صداع التوتر، يجب أن تحاول التأمل أو تمرين التنفس، وتشمل علاجات الصداع الأخرى تجربة العلاج بالإبر وشرب الماء وتناول الفيتامينات.

ووفقا لتقرير لموقع Insiderيلجأ الكثير من الناس إلى مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية للتخلص من الصداع، ولكن يمكن تخفيف الصداع بدون دواء، على سبيل المثال، تقنيات الاسترخاء أو العلاج بالإبر أو الكمادات الدافئة كلها علاجات منزلية يمكن أن تساعد في مكافحة أعراض الصداع وتمنحك بعض الراحة.

ما هو الصداع؟

يحدث الصداع عندما تشعر بألم في الرأس أو الوجه. هناك أنواع مختلفة من الصداع لأسباب مختلفة، غالبًا ما يبدو صداع التوتر وكأنه ألم خفيف مؤلم في الرأس وضيق في جبهتك، غالبًا ما تكون هذه بسبب الإجهاد، يشعر الصداع النصفي بخفقان شديد في جزء واحد من الرأس، يمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب الإجهاد أو المنبهات القوية في بيئتك، مثل الأضواء الساطعة والروائح الشديدة.

اما الصداع العنقودي غالبًا ما يظهر على شكل ألم شديد خلف العين ويشبه الصداع النصفي، ويشبه صداع الجيوب الأنفية ضغطًا حول جبهتك ووجنتيك وعينيك و هذه علامة على وجود بعض احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

طرق علاج الصداع في المنزل:استخدم كمادة باردة أو ساخنة

بالنسبة للصداع مع الألم المشع الذي يبدأ في منطقة وينتشر إلى منطقة أخرى، مثل الصداع النصفي ، يمكن وضع الكمادات الباردة على المكان الذي ينشأ منه الألم.

درجات الحرارة الباردة لها تأثير مخدر يمكن أن يخفف الألم يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تضيق الأوعية الدموية ، مما قد يساعد في تخفيف الصداع النصفي يمكنك صنع الكمادات الباردة بنفسك عن طريق وضع منشفة مبللة في المجمد لمدة 10 دقائق تقريبًا كما يمكن استخدام كيس ثلج.

الحرارة هي الأنسب لصداع التوتر، والذي يظهر غالبًا على شكل ألم خفيف مؤلم في الرأس وشعور بالضيق في جبهتك، عادة ما ينتج صداع التوتر عن الإجهاد ويمكن أن يساعد استرخاء عضلات الرقبة والكتف المتيبسة في تخفيف هذا النوع من الصداع على سبيل المثال ، يمكن لف الكمادات الحرارية أو منشفة ساخنة على عضلات الرقبة والكتفين للمساعدة على استرخاء العضلات.

جرب العلاج بالابر

العلاج بالضغط هو ممارسة ضغط قوي على أجزاء معينة من الجسم لمدة دقيقة إلى دقيقتين في المرة الواحدة، هذا مفيد للغاية في الجزء الخلفي من رقبتك أو قاعدة جمجمتك، ويساعد على استرخاء التوتر في عضلات التثبيت الموجودة في الرقبة والتي غالبًا ما تتأثر بصداع التوتر يمكنك القيام بذلك بنفسك في المنزل.

ممارسة تقنيات الاسترخاء

تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل، وتمارين التنفس يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في إدارة بعض أنواع الصداع ، وخاصة الصداع العنقودي.

الصداع العنقودي الذي غالبًا ما يظهر على شكل ألم شديد خلف العين، يمكن تخفيفه غالبًا بتمارين التنفس العميق، على سبيل المثال يمكنك ممارسة تمرين التنفس المعروف باسم التنفس المنتظم عن طريق أخذ أنفاس طويلة وبطيئة والعد ببطء إلى خمسة أثناء الشهيق والزفير.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرتبط صداع التوتر والصداع النصفي بالإجهاد يمكن أن تكون اليوجا والتأمل مفيدًا بشكل خاص في هذه الأنواع من الصداع لأنها يمكن أن تساعد في استرخاء الجسم وتقليل التوتر بمرور الوقت.