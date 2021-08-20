شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لحماية العين أثناء العمل المكتبي.. «50 سم والضوء المبهر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت الهيئة الألمانية للتأمين ضد الحوادث إنه يمكن حماية العين أثناء العمل المكتبي باتباع نصائح بسيطة، حيث لا يجوز أن تقل المسافة بين العين والشاشة عن 50 سم.
وأضافت الهيئة أنه يجب استخدام لوحة مفاتيح بلون فاتح وكتابة بلون داكن، حيث يعمل هذا التصميم الإيجابي على حماية العين من الإجهاد بسبب التحول من الداكن في لوحة المفاتيح إلى الفاتح للشاشة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ولحماية العين، يجب الحرص على نفاذ ضوء النهار إلى مكان العمل بشكل كاف، وتجنب الانعكاسات الضوئية والضوء المبهر، لأن هذه المؤثرات الضوئية السلبية تُجهد العين وتسبب الشعور بالتعب والإرهاق على المدى الطويل.
ومن المثالي أن تُشكل الشاشة زاوية 90 درجة مع النافذة. ومن المهم أيضاً الراحة المنتظمة، والرَمش من وقت لآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح مهمة لحماية العين أثناء العمل المكتبي.. «50 سم والضوء المبهر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.