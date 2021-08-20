كورونا يقطع أوصال أوروبا.. ألمانيا وجزر اليونان "مناطق خطرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيكون الدخول إلى إسبانيا بالنسبة لجميع الزوار من ألمانيا أكثر صعوبة اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية في مدريد، الجمعة، أنه اعتبارا من 23 أغسطس/آب الجاري، سيُجرى إعلان ألمانيا بأكملها منطقة خطورة وبائية بسبب زيادة عدد الإصابات بكورونا.



وأوضحت الوزارة أن إعادة التصنيف هذه ستظل سارية مبدئيا لمدة 7 أيام.

وسيعني هذا أنه سيتعين على جميع المسافرين القادمين من ألمانيا، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاماً وما فوق، تقديم دليل على تلقي تطعيم ضد كورونا أو التعافي من الإصابة به، أو اختبار سلبي، وذلك عند الدخول إلى إسبانيا اعتباراً من 23 حتى منتصف ليل 29 أغسطس/آب.

وفي الآونة الأخيرة، صنفت إسبانيا خمس ولايات ألمانية فقط - وهي برلين وهامبورج وشمال الراين - ويستفاليا وزارلاند وشليزفيج-هولشتاين - كمناطق خطورة وبائية.



وفي المقابل، إذا زار مسافرون من ألمانيا مناطق في إسبانيا مدرجة في القائمة الألمانية للمناطق عالية الخطورة، مثل مدريد أو جزر البليار بما فيها مايوركا، فيجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى ألمانيا. ويمكن إنهاء الحجر بعد خمسة أيام على الأقل باختبار سلبي.

جزر يونانية "عالية الخطورة"

وبسبب تزايد أعداد الإصابات بكورونا، صنفت الحكومة الألمانية جزيرة كريت وجزر سياحية يونانية أخرى كمناطق عالية الخطورة، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، الجمعة، أنه في الوقت نفسه سيتم إزالة جزر الكناري وكتالونيا مع مدينة برشلونة السياحية وشواطئ كوستا برافا من قائمة المناطق عالية الخطورة.